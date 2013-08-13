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У «Современника» можно сдать батарейки и макулатуру

13 августа 2013, 14:13
Привлечь внимание людей к проблеме утилизации мусора и раздельному сбору отходов пытаются организаторы акции «Зеленая суббота». 17 августа в сквере Депутатов можно будет сдать макулатуру и использованные батарейки.

Вопрос о том, куда сдать макулатуру, поднимают горожане на различных форумах. Будущая суббота — в помощь таким тюменцам.

17 августа управление Росприроднадзора по Тюменской области и НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов проведут социальную акцию «Зеленая суббота» по приему у населения макулатуры и батареек. На акцию также можно и нужно приносить устаревшие учебники, низкопробную литературу, использованные тетради и черновики, офисную бумагу (в том числе из шредера). Всё это должно быть без скрепок, степлера, ламинации, файликов и т.д.

«Перед сдачей макулатуру желательно рассортировать, собрать в стопки и связать веревкой. При этом газеты, а также изношенные книги в твердом переплете, — связать отдельно», — сообщают организаторы.

Вся собранная макулатура отправится на вторичную переработку и получит новую жизнь, а каждый участник акции — поощрительный приз.

#Новости#Благоустройство#Акции#Росприроднадзор#Женя#Общество
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