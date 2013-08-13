У «Современника» можно сдать батарейки и макулатуру

17 августа управление Росприроднадзора по Тюменской области и НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов проведут социальную акцию «Зеленая суббота» по приему у населения макулатуры и батареек. На акцию также можно и нужно приносить устаревшие учебники, низкопробную литературу, использованные тетради и черновики, офисную бумагу (в том числе из шредера). Всё это должно быть без скрепок, степлера, ламинации, файликов и т.д.