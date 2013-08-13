Тюменским сиротам предоставят 560 квартир

Согласно условиям найма специализированного жилищного фонда, в течение пяти лет после предоставления жилья дети-сироты не могут совершать с ним какие-либо сделки. Причем действие такого договора может быть продлено еще на пять лет, если у сироты есть проблема социальной реабилитации, сложности с трудоустройством или правопорядком. По окончании срока договора специализированного найма жилье будет передано владельцу на условиях социального найма.