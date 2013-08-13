Тюменским сиротам предоставят 560 квартир

По состоянию на 1 августа 2013 года число сирот, включенных в список на обеспечение жильем, составило в Тюменском регионе 3018 человек. Из них основания на обеспечение жильем (достижение совершеннолетия) наступили у 1890 человек.
В бюджете 2013 года на решение жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 633,07 млн рублей. Из них 33,37 млн – средства федерального бюджета, остальная сумма выделена из региональной казны, информирует Главное управление строительства Тюменской области.
Для сравнения: с начала текущего года детям-сиротам предоставлено 130 жилых помещений, в том числе 118 - по договорам социального найма и 12 - по договорам найма специализированных жилых помещений.
Напомним, с 1 января 2013 года изменился порядок обеспечения сирот жильем. Если раньше дети-сироты получали жилье по договорам социального найма, то теперь жилье сиротам предоставляется по договорам найма специализированных жилых помещений. Для этого в регионе создается специализированный жилищный фонд.
Согласно условиям найма специализированного жилищного фонда, в течение пяти лет после предоставления жилья дети-сироты не могут совершать с ним какие-либо сделки. Причем действие такого договора может быть продлено еще на пять лет, если у сироты есть проблема социальной реабилитации, сложности с трудоустройством или правопорядком. По окончании срока договора специализированного найма жилье будет передано владельцу на условиях социального найма.
На создание специализированного жилого фонда в текущем году планируется направить 279,07 млн. рублей. В специализированный жилищный фонд Тюменской области для обеспечения детей-сирот жильем по договорам найма специализированных жилых помещений включено 17 жилых помещений.
в 2013 году детям-сиротам планируется предоставить 560 квартир.