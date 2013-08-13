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«Строительный» автокинотеатр удался на славу

13 августа 2013, 09:09
Городские праздники, организованные «Авторадио Тюмень», с каждым разом становятся круче! Один из последних автокинотеатров, посвященный Дню строителя, который состоялся 10 августа на парковке торгового комплекса «Орион», слушатели радиостанции назвали «эталоном городского праздника».
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Тюмень

«И нам, действительно, есть чем гордиться. Наши мероприятия собирают представителей разных субкультур, которых объединяет одно: любовь к качественному отдыху», — говорят работники «Авторадио». На одной площадке они объединили экстрим, музыку, кино и шоппинг. В этот вечер на суд нескольких тысяч зрителей новое шоу представили велокоманды. Завели толпу хрупкие девушки-модели, слившись в танце с мощными перфораторами. Дрифты с дымовыми шашками устроила компания «Шкода». Жемчужиной программы стало новое файер-шоу. Зрители следили за виртуозами огня с огнем в глазах. За утоление жажды отвечал BarStyle. Бармены готовили вкуснейший кофе и прохладительные безалкогольные коктейли.

Щедростью отличились партнёры мероприятия. Например, компания «МегаФон» разыграла два стильных смартфона. А Торговый комплекс «Орион» объявил о месяце грандиозных скидок.

Завершился праздник просмотром комедии «Хэнкок» на самом большом экране в городе. Кстати, гости, которые прибыли не на авто, нашли оригинальный способ просмотра. Прямо на парковке они расстелили пледы, воткнули наушники и наслаждались просмотром в стиле пикника. Погода располагала именно к такому времяпрепровождению.

Приоткроем секрет, сейчас организаторы — «Авторадио Тюмень» — разрабатывают новое шоу для закрытия шестого сезона летних автокинотеатров под открытым небом, которое состоится 21 сентября. Место пока держится в секрете. Но организаторы обещают, всё будет в лучших традициях «Авторадио».

Генеральный спонсор — тюменский филиал ОАО «Бинбанк».

Партнеры: официальный дилер «Шкода» компания «Восток Моторс Тюмень», завод стеновых материалов «Поревит», ТК «Орион», ООО ПТК «Имидж», ООО «Новая Земля», ОАО «МегаФон».

#Новости#Тюмень#Авторадио#Автокинотеатр#Ирина#Культура
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