«Строительный» автокинотеатр удался на славу

«И нам, действительно, есть чем гордиться. Наши мероприятия собирают представителей разных субкультур, которых объединяет одно: любовь к качественному отдыху», — говорят работники «Авторадио». На одной площадке они объединили экстрим, музыку, кино и шоппинг. В этот вечер на суд нескольких тысяч зрителей новое шоу представили велокоманды. Завели толпу хрупкие девушки-модели, слившись в танце с мощными перфораторами. Дрифты с дымовыми шашками устроила компания «Шкода». Жемчужиной программы стало новое файер-шоу. Зрители следили за виртуозами огня с огнем в глазах. За утоление жажды отвечал BarStyle. Бармены готовили вкуснейший кофе и прохладительные безалкогольные коктейли.