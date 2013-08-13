Ремонт объездной продолжается: перекрывают новый участок

С 18 часов сегодняшнего вечера до конца этой недели прекращается движение по одной полосе путепровода развязки улицы Федюнинского и Червишевского тракта. Движение по другой полосе осуществляется в двустороннем режиме. Кроме того, при въезде в город с автодороги Курган — Тюмень, а также при движении из города, на развязке будет невозможно свернуть в направлении улицы Мельникайте, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД.
«На путепроводе, как и на предыдущем участке ремонта, будет произведена фрезеровка дорожного покрытия и укладка двух новых слоев асфальта. Это позволит ликвидировать опасную колейность, повысить безопасность движения и предотвратить разрушение дорожного полотна. Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров с пониманием относится к временным неудобствам, связанным с проведением работ, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим», — отмечают в ведомстве.