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Ремонт объездной продолжается: перекрывают новый участок

13 августа 2013, 17:17
В Тюмени продолжается поступательный ремонт дорожного покрытия на объездной дороге.
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Тюмень

В Тюмени продолжается поступательный ремонт дорожного покрытия на объездной дороге.

С 18 часов сегодняшнего вечера до конца этой недели прекращается движение по одной полосе путепровода развязки улицы Федюнинского и Червишевского тракта. Движение по другой полосе осуществляется в двустороннем режиме. Кроме того, при въезде в город с автодороги Курган — Тюмень, а также при движении из города, на развязке будет невозможно свернуть в направлении улицы Мельникайте, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД.

«На путепроводе, как и на предыдущем участке ремонта, будет произведена фрезеровка дорожного покрытия и укладка двух новых слоев асфальта. Это позволит ликвидировать опасную колейность, повысить безопасность движения и предотвратить разрушение дорожного полотна. Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров с пониманием относится к временным неудобствам, связанным с проведением работ, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим», — отмечают в ведомстве.

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