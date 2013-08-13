Ремонт объездной продолжается: перекрывают новый участок

С 18 часов сегодняшнего вечера до конца этой недели прекращается движение по одной полосе путепровода развязки улицы Федюнинского и Червишевского тракта. Движение по другой полосе осуществляется в двустороннем режиме. Кроме того, при въезде в город с автодороги Курган — Тюмень, а также при движении из города, на развязке будет невозможно свернуть в направлении улицы Мельникайте, сообщают в пресс-службе областной ГИБДД.