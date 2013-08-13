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Работал с психбольными, а потом начал писать картины

13 августа 2013, 17:35
Работы современного художника-экспрессиониста представят на выставке «Предсказания тысячелетий сбылись!» в центре «Современник» (Олимпийская, 9). Она откроется 18 августа в 14 часов.
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Тюмень

Выставка финского художника Матти Сирвио проводится на благотворительной основе: увидеть его работы смогут все желающие.

Как сообщают организаторы выставки, почти 30 лет жизни Матти посвятил религии. Он работал ассистентом арт-терапевта в психиатрической больнице, а позже пробудился духовно. В своем творчестве он находит возможность показать свое отношение к Богу, и эта выставка не исключение. «Не всем известно, что в библии содержатся научные факты о человеке, о науке и многие другие, которые человек открыл намного позднее, а также многочисленные пророчества, которые были в точности исполнены».

Это и многое другое можно будет увидеть и осмыслить при помощи подсказок Матти Сирвио в стиле «полуабстрактного экспрессионизма» на выставке «Предсказания тысячелетия сбылись».

Официальное открытие выставки для всех желающих состоится в воскресенье 18 августа в 14 часов в малом зале ЦКиИ «Современник», расположенном по адресу ул. Олимпийская, 9. Телефон для справок 67-80-71.

Фото с сайта Artnews.org

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