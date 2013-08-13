Работал с психбольными, а потом начал писать картины

Выставка финского художника Матти Сирвио проводится на благотворительной основе: увидеть его работы смогут все желающие.
Как сообщают организаторы выставки, почти 30 лет жизни Матти посвятил религии. Он работал ассистентом арт-терапевта в психиатрической больнице, а позже пробудился духовно. В своем творчестве он находит возможность показать свое отношение к Богу, и эта выставка не исключение. «Не всем известно, что в библии содержатся научные факты о человеке, о науке и многие другие, которые человек открыл намного позднее, а также многочисленные пророчества, которые были в точности исполнены».
Это и многое другое можно будет увидеть и осмыслить при помощи подсказок Матти Сирвио в стиле «полуабстрактного экспрессионизма» на выставке «Предсказания тысячелетия сбылись».
Официальное открытие выставки для всех желающих состоится в воскресенье 18 августа в 14 часов в малом зале ЦКиИ «Современник», расположенном по адресу ул. Олимпийская, 9. Телефон для справок 67-80-71.
Фото с сайта Artnews.org