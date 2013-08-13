Работал с психбольными, а потом начал писать картины

Как сообщают организаторы выставки, почти 30 лет жизни Матти посвятил религии. Он работал ассистентом арт-терапевта в психиатрической больнице, а позже пробудился духовно. В своем творчестве он находит возможность показать свое отношение к Богу, и эта выставка не исключение. «Не всем известно, что в библии содержатся научные факты о человеке, о науке и многие другие, которые человек открыл намного позднее, а также многочисленные пророчества, которые были в точности исполнены».