Назови площадь в «Европейском» - выиграй тур в Европу

Практически в каждом районе есть место, где можно провести время с семьей и отвлечься от городской суеты. В скором времени таким местом в микрорайоне «Европейский» станет центральная площадь с фонтаном.
Здесь можно будет покататься на роликах и велосипедах, полюбоваться пешеходным фонтаном с подсветкой, прогуляться по бутикам в торговой галерее. В целом площадь организована таким образом, что здесь смогут проходить выставки, празднования Нового Года, Дня города и другие мероприятия.
Открытие площади состоится в сентябре. По этому случаю компания «Партнер-Инвест» объявляет конкурс - «Назови площадь в «Европейском». Шанс, что выберут именно ваше название - есть у каждого. Победитель выиграет тур в Европу.
Для участия необходимо предложить название площади и отправить его на электронную почту [email protected]. Каждый конкурсант может предложить не более 3-х вариантов. Если предложенные названия будут повторяться с ранее заявленными, к участию будет допущен первый поступивший вариант.
Регистрация участников и прием работ осуществляются до 26 августа 2013 года. Из предложенных участниками названий представителями компании «Партнер-Инвест» будет отобрано от 15 до 20 вариантов, которые 31 августа будут размещены для голосования на сайте «Партнер-Инвест» и в официальной группе ВКонтакте «Партнер-Инвест. Создавая будущее». Победителем станет участник, набравший в сумме максимальное количество голосов.
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