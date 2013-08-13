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Назови площадь в «Европейском» - выиграй тур в Европу

13 августа 2013, 16:21
Практически в каждом районе есть место, где можно провести время с семьей и отвлечься от городской суеты. В скором времени таким местом в микрорайоне «Европейский» станет центральная площадь с фонтаном.

Практически в каждом районе есть место, где можно провести время с семьей и отвлечься от городской суеты. В скором времени таким местом в микрорайоне «Европейский» станет центральная площадь с фонтаном.

Здесь можно будет покататься на роликах и велосипедах, полюбоваться пешеходным фонтаном с подсветкой, прогуляться по бутикам в торговой галерее. В целом площадь организована таким образом, что здесь смогут проходить выставки, празднования Нового Года, Дня города и другие мероприятия.

Открытие площади состоится в сентябре. По этому случаю компания «Партнер-Инвест» объявляет конкурс - «Назови площадь в «Европейском». Шанс, что выберут именно ваше название - есть у каждого. Победитель выиграет тур в Европу.

Для участия необходимо предложить название площади и отправить его на электронную почту [email protected]. Каждый конкурсант может предложить не более 3-х вариантов. Если предложенные названия будут повторяться с ранее заявленными, к участию будет допущен первый поступивший вариант.

Регистрация участников и прием работ осуществляются до 26 августа 2013 года. Из предложенных участниками названий представителями компании «Партнер-Инвест» будет отобрано от 15 до 20 вариантов, которые 31 августа будут размещены для голосования на сайте «Партнер-Инвест» и в официальной группе ВКонтакте «Партнер-Инвест. Создавая будущее». Победителем станет участник, набравший в сумме максимальное количество голосов.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Партнер-Инвест» в разделе «Конкурс».

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#Новости#Европейский мкр#Конкурсы#Площадь 400-летия Тюмени#Партнер-Инвест#Недвижимость#Женя#Общество
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