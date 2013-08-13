Назови площадь в «Европейском» - выиграй тур в Европу

Здесь можно будет покататься на роликах и велосипедах, полюбоваться пешеходным фонтаном с подсветкой, прогуляться по бутикам в торговой галерее. В целом площадь организована таким образом, что здесь смогут проходить выставки, празднования Нового Года, Дня города и другие мероприятия.