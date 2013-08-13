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Насекомых в янтаре покажут на выставке

13 августа 2013, 11:36
Выставка «Ловушка для времени. Насекомые в янтаре» откроется в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20) в середине августа. Точная дата открытия пока неизвестна, ориентировочно — 15 августа.
Сюжет
Тюмень

Здесь вы сможете своими глазами увидеть насекомых, возраст которых 40–50 млн лет, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Янтарь — ископаемая смола, которая используется для изготовления ювелирных изделий. С момента образования смоляной капли и до превращения ее в кусочек янтаря проходят миллионы лет, поэтому животные, попавшие в янтарную ловушку, сохраняются в первозданном облике.

Янтарь обладает чудесными мумифицирующими свойствами — ученые могут наблюдать «моментальные снимки древнейшей истории», эволюцию попавших в янтарный плен насекомых. Благодаря крохотным пузырькам воздуха, застывшим в янтаре много миллионов лет назад, учёным предоставляется возможность получить данные об атмосфере Земли в эпоху динозавров.

Останки насекомых или растений (реже — мелких позвоночных животных), попавшие в янтарь, называют инклюзами. Кусочки с включениями флоры и фауны (инклюзы) составляют около 10% от добываемого янтаря.

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