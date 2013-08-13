Насекомых в янтаре покажут на выставке

Янтарь — ископаемая смола, которая используется для изготовления ювелирных изделий. С момента образования смоляной капли и до превращения ее в кусочек янтаря проходят миллионы лет, поэтому животные, попавшие в янтарную ловушку, сохраняются в первозданном облике.