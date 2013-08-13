Насекомых в янтаре покажут на выставке

Здесь вы сможете своими глазами увидеть насекомых, возраст которых 40–50 млн лет, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Янтарь — ископаемая смола, которая используется для изготовления ювелирных изделий. С момента образования смоляной капли и до превращения ее в кусочек янтаря проходят миллионы лет, поэтому животные, попавшие в янтарную ловушку, сохраняются в первозданном облике.
Янтарь обладает чудесными мумифицирующими свойствами — ученые могут наблюдать «моментальные снимки древнейшей истории», эволюцию попавших в янтарный плен насекомых. Благодаря крохотным пузырькам воздуха, застывшим в янтаре много миллионов лет назад, учёным предоставляется возможность получить данные об атмосфере Земли в эпоху динозавров.
Останки насекомых или растений (реже — мелких позвоночных животных), попавшие в янтарь, называют инклюзами. Кусочки с включениями флоры и фауны (инклюзы) составляют около 10% от добываемого янтаря.