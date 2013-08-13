На трассе опрокинулась фура

ВАЗ-21093 съехал в кювет, а затем ударился в дерево на 16 километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык. 29-летний водитель был лишен права управления автомобилем. Мужчина получил тяжелые травмы — перелом лодыжки, таза и черепно-мозговую травму. У 26-летнего пассажира ушибы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Днем и ночью путь двух автомобилей закончился наездом на столбы. В электроопору въехали «Жигули» шестой модели, это случилось в 15:50 на 82 километре автодороги Ишим — Викулово. В ДТП пострадали 3 человека: мужчина 49 лет и две женщины 47 лет и 21 года, у всех ушибы.
В Тобольске в пятом часу утра в опору освещения на проспекте Дзираева въехала Toyota. 32-летний водитель находился в машине один, он получил перелом седалищной кости и вывих предплечья.
На 360 километре трассы Тюмень — Омск опрокинулся грузовик MAN с прицепом. Водитель остался цел, 34-летний пассажир получил ушибы и перелом.
В Тюмени за минувшие сутки в ДТП пострадал один человек. Авария случилась в восьмом часу вечера на улице Харьковской, 77б. Здесь не поделили дорогу ВАЗ-2107, Chevrolet и Toyota. Причина столкновения — нарушение очередности проезда. Предварительно, его спровоцировал 77-летний водитель «семерки» со стажем за рулем 35 лет. Пенсионер получил переломы трех ребер и ссадины лба.
В этот день в Тюмени случилось 112 ДТП с материальным ущербом.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области