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На трассе опрокинулась фура

13 августа 2013, 10:49
В понедельник, 12 августа, на дорогах Тюменской области в девяти ДТП пострадали 14 человек. Основная масса аварий — на областных и федеральных трассах.
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Тюмень

ВАЗ-21093 съехал в кювет, а затем ударился в дерево на 16 километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык. 29-летний водитель был лишен права управления автомобилем. Мужчина получил тяжелые травмы — перелом лодыжки, таза и черепно-мозговую травму. У 26-летнего пассажира ушибы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Днем и ночью путь двух автомобилей закончился наездом на столбы. В электроопору въехали «Жигули» шестой модели, это случилось в 15:50 на 82 километре автодороги Ишим — Викулово. В ДТП пострадали 3 человека: мужчина 49 лет и две женщины 47 лет и 21 года, у всех ушибы.

В Тобольске в пятом часу утра в опору освещения на проспекте Дзираева въехала Toyota. 32-летний водитель находился в машине один, он получил перелом седалищной кости и вывих предплечья.

На 360 километре трассы Тюмень — Омск опрокинулся грузовик MAN с прицепом. Водитель остался цел, 34-летний пассажир получил ушибы и перелом.

В Тюмени за минувшие сутки в ДТП пострадал один человек. Авария случилась в восьмом часу вечера на улице Харьковской, 77б. Здесь не поделили дорогу ВАЗ-2107, Chevrolet и Toyota. Причина столкновения — нарушение очередности проезда. Предварительно, его спровоцировал 77-летний водитель «семерки» со стажем за рулем 35 лет. Пенсионер получил переломы трех ребер и ссадины лба.

В этот день в Тюмени случилось 112 ДТП с материальным ущербом.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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