На трассе опрокинулась фура

Днем и ночью путь двух автомобилей закончился наездом на столбы. В электроопору въехали «Жигули» шестой модели, это случилось в 15:50 на 82 километре автодороги Ишим — Викулово. В ДТП пострадали 3 человека: мужчина 49 лет и две женщины 47 лет и 21 года, у всех ушибы.