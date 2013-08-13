На презентации мультфильма «Гадкий я 2» подарят кресло-мешок

Долгожданный мультфильм «Гадкий я 2» смогут увидать гости мультиплекса «Киномечта» в ТРЦ «Колумб». 15 августа состоится его презентация. Переживите массу новых впечатлений со всеми миньонами — суперзлодей Грю возвращается!