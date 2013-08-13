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На презентации мультфильма «Гадкий я 2» подарят кресло-мешок

13 августа 2013, 15:09
Долгожданный мультфильм «Гадкий я 2» смогут увидать гости мультиплекса «Киномечта» в ТРЦ «Колумб». 15 августа состоится презентация мультфильма. Переживите массу новых впечатлений со всеми миньонами — суперзлодей Грю возвращается!
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Тюмень

Долгожданный мультфильм «Гадкий я 2» смогут увидать гости мультиплекса «Киномечта» в ТРЦ «Колумб». 15 августа состоится его презентация. Переживите массу новых впечатлений со всеми миньонами — суперзлодей Грю возвращается!

Презентация состоится на парковке ТРЦ «Колумб» в 19:00.Вас ждут шоу мыльных пузырей, танцевальные и вокальные номера, шоу сумасшедшего профессора НиколЯ.

Кроме того, в программе — подведение итогов конкурса рисунков, каждый юный художник получит подарок, а автор лучшего рисунка кресло-мешок «Миньон».

Начало презентации в 19:00. Стоимость билета — 220 — 250 рублей.

Билеты уже в продаже!

ТРЦ «Колумб»: ул. Московский тракт, 118, 4 этаж. Тел. 51-71-24.

www.kinomechta.com

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