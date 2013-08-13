На презентации мультфильма «Гадкий я 2» подарят кресло-мешок

Долгожданный мультфильм «Гадкий я 2» смогут увидать гости мультиплекса «Киномечта» в ТРЦ «Колумб». 15 августа состоится его презентация. Переживите массу новых впечатлений со всеми миньонами — суперзлодей Грю возвращается!
Презентация состоится на парковке ТРЦ «Колумб» в 19:00.Вас ждут шоу мыльных пузырей, танцевальные и вокальные номера, шоу сумасшедшего профессора НиколЯ.
Кроме того, в программе — подведение итогов конкурса рисунков, каждый юный художник получит подарок, а автор лучшего рисунка кресло-мешок «Миньон».
Начало презентации в 19:00. Стоимость билета — 220 — 250 рублей.
Билеты уже в продаже!
ТРЦ «Колумб»: ул. Московский тракт, 118, 4 этаж. Тел. 51-71-24.
www.kinomechta.com