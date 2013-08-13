На Мысу пройдет фестиваль уличного спорта

Фестиваль пройдет на территории школы № 91 (ул. Судоремонтная, 25). Он начнется в 14.00 и продлится 4 часа. Все желающие смогут посмотреть спортивное шоу, а также попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. 13 тюменских команд сыграют в стритбол. Кроме того, среди участников фестиваля значатся африканские гости — команда Swag ballers, а на площадке Street workout планируется рекорд — 22 265 повторений силовых упражнений на турниковом комплексе — число, равное количеству дней со дня основания Тюменской области. Также организаторами будет проведен конкурс на максимальное количество подтягиваний. Федерация гиревого спорта проведет на фестивале состязание на максимальное количество поднятий гирь весом 24кг. Также жителей города ждут мастер-классы по кросфиту, аэробике и уличным танцам, отмечают организаторы.