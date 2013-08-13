На Мысу пройдет фестиваль уличного спорта

В среду, 14 августа, в Тюмени впервые пройдет фестиваль уличного спорта «Здравый сМЫСл». В финале мероприятия будут подведены итоги голосования за установку турникового комплекса в одном из тюменских дворов.
Фестиваль пройдет на территории школы № 91 (ул. Судоремонтная, 25). Он начнется в 14.00 и продлится 4 часа. Все желающие смогут посмотреть спортивное шоу, а также попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. 13 тюменских команд сыграют в стритбол. Кроме того, среди участников фестиваля значатся африканские гости — команда Swag ballers, а на площадке Street workout планируется рекорд — 22 265 повторений силовых упражнений на турниковом комплексе — число, равное количеству дней со дня основания Тюменской области. Также организаторами будет проведен конкурс на максимальное количество подтягиваний. Федерация гиревого спорта проведет на фестивале состязание на максимальное количество поднятий гирь весом 24кг. Также жителей города ждут мастер-классы по кросфиту, аэробике и уличным танцам, отмечают организаторы.
Во время проведения фестиваля граффитчики нарисуют логотип мероприятия размером 27 квадратных метров. Предполагается, что гостями мероприятия станут Павел Белявский, Олег Чемезов, Артур Ольховский, Виктор Рейн, Дмитрий Грамотин, Евгений Хромин, Павел Тараканов, Артем Гавизов и Роман Чуйко. В финале фестиваля перед тюменцами выступит российский рэп-исполнитель, участник группы «Константа» Словетский.
В 18.00 будут подведены итоги голосования за установку турникового комплекса в одном из тюменских дворов. Главным моментом торжества станет вручение двору-победителю сертификата. Самые сильные и активные участники фестиваля также не останутся без дипломов и призов.