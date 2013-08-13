ГИБДД рекомендует оплатить имеющиеся штрафы

Всего за 7 месяцев 2013 года сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение ПДД вынесено административных штрафов на сумму более 52 млн рублей, взыскано на сумму более 34 млн рублей, отмечают в пресс-службе ведомства. На сегодняшний день в областном центре за неуплату штрафов составлено 910 административных материалов.
Согласно Российскому законодательству, неуплата административного штрафа по истечении срока 60 дней с момента наложения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы либо административный арест на срок до 15 суток.
Если за вами числится неоплаченный штраф за административное правонарушение, ГИБДД советует срочно его оплатить.