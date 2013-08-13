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ГИБДД рекомендует оплатить имеющиеся штрафы

13 августа 2013, 17:51
В период с 12 по 19 августа ГИБДД города Тюмени проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор», направленное на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки (в соответствии со ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ).
Сюжет
Тюмень

Всего за 7 месяцев 2013 года сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение ПДД вынесено административных штрафов на сумму более 52 млн рублей, взыскано на сумму более 34 млн рублей, отмечают в пресс-службе ведомства. На сегодняшний день в областном центре за неуплату штрафов составлено 910 административных материалов.

Согласно Российскому законодательству, неуплата административного штрафа по истечении срока 60 дней с момента наложения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы либо административный арест на срок до 15 суток.

Если за вами числится неоплаченный штраф за административное правонарушение, ГИБДД советует срочно его оплатить.

#Новости#Штрафы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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