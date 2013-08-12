Журналистам показали современные автозаки

«Автозаки изготавливаются на базе грузовых автомобилей Газ-3107 и КамАЗ-4308. На них устанавливается цельнометаллический специальный кузов, который обеспечивает охрану с четырех сторон. Нам поставлялись автомобили 2008 года на базе Газ-3307, которые на месте оборудовались радиостанциями, системой видеонаблюдения, устанавливалось сигнально переговорное устройство. Также устанавливалась система отопления спецкузова, которая работала от системы охлаждения двигателя. Затем поступили современные автомобили 2010 года на базе КамАЗ-4308, которые уже были оборудованы системой отопления, независимой автономной радиостанцией, средствами связи, на них стоит ГЛОНАСС и видеорегистратор, который снимает происходящее. В новых камазах помещаются 32 человека. В случае незаконного вскрытия замка звучит сигнал тревог. Кроме того, изменился цвет машин: был бело-синий, стал бело-зеленым», — рассказал сотрудник управления конвоирования Алексей Бутаков.