Журналистам показали современные автозаки

«Наше подразделение было создано в декабре 1998 года и уже с 1 января 1999 года принялось к выполнению задач. Задачами подразделения являются конвоирование по железнодорожным маршрутам, которые проходят по шести регионам РФ, конвоирование по автодорожным маршрутам по югу Тюменской области, плановое автодорожное конвоирование, встречный и временный караул. Всего на сегодняшний день за период с 1999 года отконвоировано более 900 тысяч человек», — рассказал корреспондентам Тюменских СМИ начальник управления Юрий Колобов.
«Были три попытки побега при конвоировании, двоих задержали на месте при помощи служебных собак, а за другим пришлось бежать метров сто», — дополнил его заместитель Евгений Гурьев.
Как выяснилось, у кинологов в службе конвоирования важная роль. Их помощь нужна на обменных пунктах: чаще всего в таких местах много людей и использовать оружие нет возможности. Поэтому кинолога со служебной собакой ставят туда, где есть вероятность совершения побега.
Также в подразделении работают психологи. Бывают ситуации, когда конвоируемые давят и угрожают сотрудникам управления. Мол, «мы родственников достанем». По словам Юрия Колобова, все караулы, все наряды обследуются психологом до и после перевозки заключенных.
В ближайшее время при конвоировании будет активно использоваться спутниковая система ГЛОНАСС. Ее установят и на вагоны для первозки заключенных, и на автозаки. Спецвагоны подцепляются к обычному пассажирскому поезду. Из такого вагона выхода нет — вместо дверей решетки, так что опасности для пассажиров конвоируемые не представляют.
Что касается автозаков, то их технически усовершенствовали, сделав, в том числе, более комфортными для конвоируемых. Так, в автомобилях появились кондиционер, система отопления, независимая автономная радиостанция, сигнально-переговорное устройство.
«Автозаки изготавливаются на базе грузовых автомобилей Газ-3107 и КамАЗ-4308. На них устанавливается цельнометаллический специальный кузов, который обеспечивает охрану с четырех сторон. Нам поставлялись автомобили 2008 года на базе Газ-3307, которые на месте оборудовались радиостанциями, системой видеонаблюдения, устанавливалось сигнально переговорное устройство. Также устанавливалась система отопления спецкузова, которая работала от системы охлаждения двигателя. Затем поступили современные автомобили 2010 года на базе КамАЗ-4308, которые уже были оборудованы системой отопления, независимой автономной радиостанцией, средствами связи, на них стоит ГЛОНАСС и видеорегистратор, который снимает происходящее. В новых камазах помещаются 32 человека. В случае незаконного вскрытия замка звучит сигнал тревог. Кроме того, изменился цвет машин: был бело-синий, стал бело-зеленым», — рассказал сотрудник управления конвоирования Алексей Бутаков.
Ольга Кизерова
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