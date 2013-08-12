За погибшую у «Окея» девочку водитель получил 2 года

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Андрея Глухих. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека).
Следствие установило, что 12 ноября 2012 года около 20 часов Глухих, управляя автомобилем ВАЗ-21134, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Широтной, 199 в областном центре, нарушил правил дорожного движения и сбил 37-летнюю женщину с 12-летней дочерью. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине был причинен тяжкий вред здоровью, а ее дочь 21 ноября скончалась в больнице от перелома костей черепа.
Суд назначил Андрею Глухих 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшей более 1,5 миллионов рублей в счет возмещения морального и материального вреда.