За погибшую у «Окея» девочку водитель получил 2 года

Суд назначил Андрею Глухих 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшей более 1,5 миллионов рублей в счет возмещения морального и материального вреда.