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За погибшую у «Окея» девочку водитель получил 2 года

12 августа 2013, 14:08
В Тюмени к лишению свободы осужден водитель, из-за которого в дорожной аварии погибла 12-летняя девочка, а ее мать была тяжело ранена.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Андрея Глухих. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека).

Следствие установило, что 12 ноября 2012 года около 20 часов Глухих, управляя автомобилем ВАЗ-21134, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Широтной, 199 в областном центре, нарушил правил дорожного движения и сбил 37-летнюю женщину с 12-летней дочерью. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине был причинен тяжкий вред здоровью, а ее дочь 21 ноября скончалась в больнице от перелома костей черепа.

Суд назначил Андрею Глухих 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей погибшей более 1,5 миллионов рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Гибель детей#Транспорт#Olga#Общество
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