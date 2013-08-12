Выехал на встречку — пострадали шестеро

По аналогичной причине столкнулись Nissan Note и КамАЗ около трех часов дня на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской. После столкновения с грузовиком Nissan столкнулся с легковой Toyota. Пострадали 50-летний водитель и 52-летняя пассажирка «Ниссана». У них травмы грудной клетки, у мужчины кроме того еще и рана головы.