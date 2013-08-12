Выехал на встречку — пострадали шестеро

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в воскресенье около полудня на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской областного центра столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Cobalt. Причиной происшествия явилось нарушение очередности проезда перекрестка. В результате столкновения пострадали пассажирки обоих автомобилей, женщины 59 и 63 лет, у них переломы и ушибы.
По аналогичной причине столкнулись Nissan Note и КамАЗ около трех часов дня на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской. После столкновения с грузовиком Nissan столкнулся с легковой Toyota. Пострадали 50-летний водитель и 52-летняя пассажирка «Ниссана». У них травмы грудной клетки, у мужчины кроме того еще и рана головы.
В Исетском районе на 145 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск около половины десятого часа утра в воскресенье съехала в кювет и перевернулась Daewoo Nexia. 35-летний водитель машины получил тяжелые травмы: черепно-мозговую, перелом позвоночника со смещением, переломы ребер и ключицы. Возможно, в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения, что и привело к аварии.
Сразу 6 человек пострадали в столкновении «Лады» 12-й модели и «Мерседеса» ML-класса, произошедшем около полуночи на дороге, ведущей к деревне Муллаши Тюменского района от трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, чем спровоцировал происшествие. В результате пострадали водители и пассажиры автомобилей, мужчины и женщины различного возраста. У всех пострадавших ушибы и ссадины.
Аналогичная авария произошла в субботу около четырех часов дня на улице Щербакова областного центра: столкнулись Daewoo и Volkswagen. В результате происшествия ушибы различных частей тела получили две женщины, 35 и 38 лет, и две 10-летние девочки, находившиеся в автомобилях.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области