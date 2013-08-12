В Тюмени потерялся пенсионер с амнезией

О безвестном исчезновении Александра Рогова сообщают пользователи соцсетей. «Говорит невнятно, потерял память. 6 августа был замечен в районе магазина „Лента“ и „Ашан“, предположительно без обуви», — сообщается в объявлении, размещенном в официальной группе интернет-портала Nashgorod.ru в социальной сети «ВКонтакте».
Информацию о потерявшемся пенсионере подтвердили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Там отметили, что поисками Александра Рогова занимаются сотрудники отдела полиции № 7, в настоящее время розыскные мероприятия продолжаются.
Приметы Александра Рогова: рост 160 см., глаза светлые, волосы темно-русые, на левой руке наполовину отсутствует безымянный палец. Был одет в камуфляжную форму зеленого цвета и сланцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Васильевича Рогова, просим обратиться в полицию по телефонам 29-11-20 или 02.
Добавим, что в Тюмени в разных районах города висят объявления о том, что 16 июля ушла из дома и не вернулась 54-летняя Елена Игнатьева.
По одному из указанных в объявлении телефонов сестра пропавшей женщины сообщила, что Елена Игнатьева все еще не нашлась. По словам собеседницы Nashgorod.ru, обстоятельства исчезновения тюменки неизвестны — она жила отдельно от сына и пропала из дома по улице 50 лет Октября, оставив в квартире деньги и документы. Если вы знаете что-либо о местонахождении Елены Игнатьевой, сообщите имеющуюся у вас информацию по телефонам 96-46-45, 8-905-857-67-87.