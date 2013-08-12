В Тюмени потерялся пенсионер с амнезией

По одному из указанных в объявлении телефонов сестра пропавшей женщины сообщила, что Елена Игнатьева все еще не нашлась. По словам собеседницы Nashgorod.ru, обстоятельства исчезновения тюменки неизвестны — она жила отдельно от сына и пропала из дома по улице 50 лет Октября, оставив в квартире деньги и документы. Если вы знаете что-либо о местонахождении Елены Игнатьевой, сообщите имеющуюся у вас информацию по телефонам 96-46-45, 8-905-857-67-87.