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В центре Тюмени строится высотка с двухэтажным подземным паркингом

12 августа 2013, 11:15
В этой новостройке Тюмени уникальный элемент – подземная парковка в два этажа. При доме в 233 квартиры в паркинге планируется разместить 286 машиномест. Парковки будут также возле дома и в стилобатной части дома.

В этой новостройке Тюмени уникальный элемент – подземная парковка в два этажа. При доме в 233 квартиры в паркинге планируется разместить 286 машиномест. Парковки будут также возле дома и в стилобатной части дома.

Перед Днем строителя несколько тюменских строек посетили местные журналисты. Они заглянули на стройплощадку к «Транспромжилстрой-2005». Компания возводит высотный дом в самом центре города – на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.

Как рассказал главный инженер стройкомпании Олег Плотников, строительство жилого комплекса началось летом 2011 года. Дом будет состоять из трех подъездов, объединенных стилобатной частью. Этажность 20, 23 и 19 этажей. Самая высокая точка дома – 23-ий этаж. На 1-ом этаже будут торговые площади, 2-ой и 3-ий – офисные помещения, а выше – квартиры. Парковка займет еще 2 этажа вниз. Сейчас стадия строительства не самая высокая – самого дома еще почти нет, но можно видеть, как глубоко и основательно выполнена та самая уникальная парковка.

«Подземная двухуровневая парковка, - отметил Олег Плотников, - Здесь была создана система водопонижения. Обратно вода не придет, т.к. вокруг здания сделан проектный дренаж, состоящий из ряда колодцев, вода собирается и сбрасывается в ливневую канализацию».

Квартиры здесь представлены, конечно, не эконом-формата, а, скорее, премиум-класса. Однокомнатные площадью 60-70 квадратных метров, четырехкомнатные – около 150 «квадратов». Стоимость метра квадратного сейчас – порядка 75 тысяч рублей.

Напомним, один из предыдущих проектов компании успешно воплощен – это «свечка» недалеко от Выставочного зала.

#Новости#Новостройки тюмени#Парковки#Транспромжилстрой-2005#Недвижимость#Женя#Общество
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