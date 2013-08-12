В центре Тюмени строится высотка с двухэтажным подземным паркингом

Как рассказал главный инженер стройкомпании Олег Плотников, строительство жилого комплекса началось летом 2011 года. Дом будет состоять из трех подъездов, объединенных стилобатной частью. Этажность 20, 23 и 19 этажей. Самая высокая точка дома – 23-ий этаж. На 1-ом этаже будут торговые площади, 2-ой и 3-ий – офисные помещения, а выше – квартиры. Парковка займет еще 2 этажа вниз. Сейчас стадия строительства не самая высокая – самого дома еще почти нет, но можно видеть, как глубоко и основательно выполнена та самая уникальная парковка.