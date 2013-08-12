В пятиэтажке на Харьковской сгорела однокомнатная квартира

Сообщение о пожаре поступило в службу «01» в 20.30. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Горела однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного муниципального дома. В тушении пожара принимали участие 16 сотрудников МЧС и 7 единиц специальной техники, работало 4 звена газодымозащитной службы. Из зоны опасных факторов пожара были эвакуированы 8 человек.
В 20.38 пожар был локализован, в 20.43 — ликвидирован. На место происшествия выезжали врачи скорой помощи, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Горевшая квартира сильно пострадала от огня, но соседние жилые помещения удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание.
Отметим, что это не единственный пожар, который произошел накануне в Тюмени. Днем горел частный жилой дом на улице Агеева. Ликвидация пожара заняла около 20 минут. На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Кроме того, на улицу Агеева выезжали скорая помощь, газовая и электросетевая службы. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Дом площадью 56 квадратных метров в результате пожара был сильно поврежден.
Всего, судя по сводке ГУ МЧС по Тюменской области, в выходные на территории региона произошло 12 пожаров в жилом секторе. Пострадавших нет. В информации, размещенной на сайте ведомства, упоминается об одном погибшем. Но, как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, в статистику попал мужчина 1960 г.р., тело которого было обнаружено после пожара, произошедшего 8 августа в однокомнатной квартире дома по Червишевскому тракту. В течение нескольких дней проводилась экспертиза для подтверждения того, что мужчина действительно погиб в результате пожара.