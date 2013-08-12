В пятиэтажке на Харьковской сгорела однокомнатная квартира

Всего, судя по сводке ГУ МЧС по Тюменской области, в выходные на территории региона произошло 12 пожаров в жилом секторе. Пострадавших нет. В информации, размещенной на сайте ведомства, упоминается об одном погибшем. Но, как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, в статистику попал мужчина 1960 г.р., тело которого было обнаружено после пожара, произошедшего 8 августа в однокомнатной квартире дома по Червишевскому тракту. В течение нескольких дней проводилась экспертиза для подтверждения того, что мужчина действительно погиб в результате пожара.