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Тюменский дзюдоист завоевал «золото» первенства мира

12 августа 2013, 16:30
Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет завершилось в Майами 11 августа. Участниками соревнований стали 530 спортсменов из 77 стран мира. Золотую медаль для сборной команды России завоевал тюменский спортсмен Заур Рамазанов.
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Тюмень

Заур выступил в весовой категории до 73 кг. Кроме него в данной категории за награды боролись еще 44 дзюдоиста. Представитель центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Рамазанов провел 6 победных встреч, оставив позади соперников из Испании, Украины, Бразилии, Ирана, Черногории и Грузии. Четыре схватки тюменский спортсмен окончил досрочно, получив оценку «иппон».

«Особого внимания заслуживает финальная встреча тюменского дзюдоиста с грузином Тамази Киракозашвили. В основное время победителя выявить не удалось, так как оба спортсмена имели по замечанию „шидо“, в дополнительное время борьба шла до первого результативного движения, но Рамазанов не упустил момента и провел красивый бросок „подхват“, заработав оценку „иппон“. По итогам встречи грузинский спортсмен Киракозашвили довольствовался вторым местом, а на третьей строчке расположились Арсо Милик из Черногории и наш соотечественник Руслан Годизов», — отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».

Представители российской команды завоевали 9 медалей (2 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых) и заняли второе общекомандное место, уступив сборной Японии, но опередив по количеству наград канадскую команду, расположившуюся на третьем месте.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
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