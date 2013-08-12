Тюменский дзюдоист завоевал «золото» первенства мира

«Особого внимания заслуживает финальная встреча тюменского дзюдоиста с грузином Тамази Киракозашвили. В основное время победителя выявить не удалось, так как оба спортсмена имели по замечанию „шидо“, в дополнительное время борьба шла до первого результативного движения, но Рамазанов не упустил момента и провел красивый бросок „подхват“, заработав оценку „иппон“. По итогам встречи грузинский спортсмен Киракозашвили довольствовался вторым местом, а на третьей строчке расположились Арсо Милик из Черногории и наш соотечественник Руслан Годизов», — отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».