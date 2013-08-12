Причины возгорания автомобилей

По статистическим данным Отдела дознания и административной практике по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному району Главного управления МЧС России по Тюменской области с 1 января 2013 года произошло 94 пожара в автотранспортных средствах.

Сюжет Тюмень