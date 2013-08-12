Причины возгорания автомобилей

Причинами пожаров в автомобилях послужило:
— аварийный режим работы электротока — 31 случай;
— поджог — 23 случая;
— неисправность систем и механизмов транспортных средств — 19 случаев;
— неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, собственников автомобилей и неустановленных лиц (непотушенный окурок, сигарета и т.п.) — 12 случаев;
— вспышка паров бензина в результате разгерметизации топливной системы — 3 случая;
— нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации бытовых электроприборов (оставленные без присмотра в зимний период для обогрева двигателя бытовые нагревательные приборы — электроплитки) — 4 случая;
— наезд на препятствие — 1 случай.
Из 94 случаев — 86 автомобилей принадлежали частным лицам и 8 организациям.
«Уважаемые автовладельцы, напоминаем, что при эксплуатации транспортного средства необходимо соблюдать правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС и перечисляет несколько рекомендаций при эксплуатации транспортного средства:
Если возник пожар немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или сотовому телефону 112 (звонок бесплатный).