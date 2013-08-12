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Причины возгорания автомобилей

12 августа 2013, 15:56
По статистическим данным Отдела дознания и административной практике по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному району Главного управления МЧС России по Тюменской области с 1 января 2013 года произошло 94 пожара в автотранспортных средствах.
Сюжет
Тюмень

Причинами пожаров в автомобилях послужило:

— аварийный режим работы электротока — 31 случай;

— поджог — 23 случая;

— неисправность систем и механизмов транспортных средств — 19 случаев;

— неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, собственников автомобилей и неустановленных лиц (непотушенный окурок, сигарета и т.п.) — 12 случаев;

— вспышка паров бензина в результате разгерметизации топливной системы — 3 случая;

— нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации бытовых электроприборов (оставленные без присмотра в зимний период для обогрева двигателя бытовые нагревательные приборы — электроплитки) — 4 случая;

— наезд на препятствие — 1 случай.

Из 94 случаев — 86 автомобилей принадлежали частным лицам и 8 организациям.

«Уважаемые автовладельцы, напоминаем, что при эксплуатации транспортного средства необходимо соблюдать правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС и перечисляет несколько рекомендаций при эксплуатации транспортного средства:

  • Перед началом движения убедитесь в исправности транспортного средства;
  • Избегайте перегрева автомобиля;
  • В летний период в жаркую сухую погоду не рекомендуется оставлять автотранспорт вблизи сухой травы;
  • Не вносить самостоятельно изменения в электропроводку ТС;
  • В зимний период не допускается использование электроприборов для обогрева двигателя, а также не рекомендуется накрывать двигатель легковоспламеняющимися материалами (одеяла, тряпки и т. п.);
  • Своевременно проходить техническое обслуживание ТС;
  • Не оставляйте / не бросайте непотушенные сигареты, спички в автомобиле либо рядом с ним;
  • Если вы заметили какую-либо неисправность в работе ТС (неисправная работа датчиков, посторонние шумы в работе ТС, неисправность электрики) незамедлительно обратитесь к специалисту станции технического обслуживания автотранспорта для устранения неисправностей.

Если возник пожар немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или сотовому телефону 112 (звонок бесплатный).

#Новости#МЧС#Пожары#Тюмень#Olga#Общество
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