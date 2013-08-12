Помоги «Потеряшкам» выиграть 200 тысяч рублей в национальной премии

«У нас сейчас есть приют, который необходимо как можно скорее ремонтировать и запускать его работу, — объясняют представители „Потеряшек“, почему им необходимо победить. — Кроме того, это шанс заявить о „Потеряшках“ и вообще о Тюмени на уровне страны, в таком масштабном проекте. Нам нужны только пятерки — конкуренты достаточно сильные».