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Помоги «Потеряшкам» выиграть 200 тысяч рублей в национальной премии

12 августа 2013, 09:44
Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» участвует в национальной премии «Гражданская инициатива». Приз за первое место — 200 тысяч рублей, которые очень нужны фонду, чтобы отремонтировать и запустить в работу приют.
Сюжет
Тюмень

В задачи премии входит поиск неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике, сообщается на сайте «Гражданской инициативы». «Потеряшки» участвуют в национальной премии гражданских инициатив в номинации «Зеленая планета». Лауреатов премии определяет жюри, однако, чтобы пройти во второй тур, надо набрать наибольшее количество голосов в интернет-голосовании или быть выдвинутым членами экспертного совета.

«У нас сейчас есть приют, который необходимо как можно скорее ремонтировать и запускать его работу, — объясняют представители „Потеряшек“, почему им необходимо победить. — Кроме того, это шанс заявить о „Потеряшках“ и вообще о Тюмени на уровне страны, в таком масштабном проекте. Нам нужны только пятерки — конкуренты достаточно сильные».

Сейчас в номинации «Зеленая планета» «Потеряшки» находятся на 2 месте.

Проголосовать можно по ссылке http://premiagi.ru/category/5, но только один раз.

#Новости#Горячая линия Потеряшки#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Общество
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