Помоги «Потеряшкам» выиграть 200 тысяч рублей в национальной премии

В задачи премии входит поиск неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике, сообщается на сайте «Гражданской инициативы». «Потеряшки» участвуют в национальной премии гражданских инициатив в номинации «Зеленая планета». Лауреатов премии определяет жюри, однако, чтобы пройти во второй тур, надо набрать наибольшее количество голосов в интернет-голосовании или быть выдвинутым членами экспертного совета.
«У нас сейчас есть приют, который необходимо как можно скорее ремонтировать и запускать его работу, — объясняют представители „Потеряшек“, почему им необходимо победить. — Кроме того, это шанс заявить о „Потеряшках“ и вообще о Тюмени на уровне страны, в таком масштабном проекте. Нам нужны только пятерки — конкуренты достаточно сильные».
Сейчас в номинации «Зеленая планета» «Потеряшки» находятся на 2 месте.
Проголосовать можно по ссылке http://premiagi.ru/category/5, но только один раз.