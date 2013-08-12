Низкопольные автобусы не для инвалидов?

«В рамках сегодняшней акции мы, к сожалению, в очередной раз убедились, что без посторонней помощи инвалид-колясочник передвигаться по городу свободно не может. Сегодня не все водители адекватно воспринимают просьбу самого инвалида-колясочника помочь. Также низкопольные автобусы, которые ходят по маршрутам, не подходят к городской структуре — бордюрам, и функцию свою, к сожалению, не выполняют», — подытожил Роман Чуйко, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».