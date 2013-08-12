Низкопольные автобусы не для инвалидов?

Как напоминает пресс-служба МГЕР, движение низкопольных автобусов регламентировано на сайте Тюменьгортранс (tgt72.ru). Для того чтобы добраться до пункта назначения инвалид-колясочник должен выбрать дату, номер маршрута, начальную/конечную остановки, после чего появляется расписание движения автобусов данного типа.
Отправной точкой «молодогвардейцев» стала остановка «Холодильная» (Республики, 133), от которой они вместе с инвалидом-колясочником Мариной Катмановой отправились на автобусе 17 маршрута до остановки «Перекопская». Водитель первого подъехавшего низкозольного автобуса нужного маршрута (государственный номер: О165РХ) отказался помогать девушке с ограниченными возможностями, сказав, что это не входит в его обязанности.
«Я часто езжу по городу на общественном транспорте, и иногда мне приходится подолгу ждать низкопольноый автобус на остановке. Очень часто водители не подъезжают вплотную к бордюру остановки или не помогают мне въехать в автобус. Приходится просить окружающих, чтобы мне помогли», — рассказывает Марина Катманова, инвалид-колясочник.
Водитель следующего низкопольного автобуса 17 маршрута (госномер: О326СА) сразу вышел из своей кабины, выдвинул аппарель и помог девушке осуществить посадку.
«Не часто на моем маршруте ездят люди с ограниченными возможностями, однако мы всегда помогаем им. В салоне автобуса у нас также оборудована специальная кнопка для инвалидов-колясочников для связи с водителем», — говорит водитель Михаил Валишин.
По прибытию в пункт назначения Марина Катманова отправилась в Стоматологическую поликлинику № 1, по адресу улицу Ленина, 9, где также были протестированы пандус и работа регистратуры с людьми с ограниченными возможностями.
«В рамках сегодняшней акции мы, к сожалению, в очередной раз убедились, что без посторонней помощи инвалид-колясочник передвигаться по городу свободно не может. Сегодня не все водители адекватно воспринимают просьбу самого инвалида-колясочника помочь. Также низкопольные автобусы, которые ходят по маршрутам, не подходят к городской структуре — бордюрам, и функцию свою, к сожалению, не выполняют», — подытожил Роман Чуйко, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».