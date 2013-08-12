nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Дружбы и Одесской отключат светофоры

12 августа 2013, 16:44
Во вторник, 13 августа в Тюмени состоятся плановые отключения электроснабжения светофоров местным филиалом ОАО «СУЭНКО».
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», регулировщики не будут работать по следующим адресам:

— на пересечении улиц Одесской и Харьковской в период с 10 до 12 часов;

— на улице Одесской в районе дома № 16 (возле областной ГИБДД) в период с 10 до 12 часов;

— на пересечении улиц Дружбы и Малышева (поворот на поселок Тарманы) в период с 15 до 17 часов;

— на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в период с 15 до 17 часов.

«Тюменьгортранс» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на этих участках дорог.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25