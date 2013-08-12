На Дружбы и Одесской отключат светофоры

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», регулировщики не будут работать по следующим адресам:
— на пересечении улиц Одесской и Харьковской в период с 10 до 12 часов;
— на улице Одесской в районе дома № 16 (возле областной ГИБДД) в период с 10 до 12 часов;
— на пересечении улиц Дружбы и Малышева (поворот на поселок Тарманы) в период с 15 до 17 часов;
— на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в период с 15 до 17 часов.
«Тюменьгортранс» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на этих участках дорог.