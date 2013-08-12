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Мужчина пытался уехать в Тюмень, зацепившись за поручни вагона

12 августа 2013, 10:40
Нетрезвый житель Екатеринбурга планировал добраться из Пыть-Яха до Тюмени, зацепившись за поручни вагона. В пункт назначения мужчина не попал, зато оказался в линейном пункте полиции.
Сюжет
Югра

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что мужчина 1959 года рождения пытался сесть в поезд «Нижневартовск — Астрахань», чтобы доехать до Тюмени. Билета при этом у него не было. Естественно, проводники не допустили такого пассажира до проезда. Тогда нетрезвый екатеринбуржец при отправке поезда ухватился за внешние поручни вагона, чтобы уехать любой ценой.

О «зайце» сообщили сотрудникам транспортной полиции, и те не дали планам мужчины о бесплатном проезде до Тюмени осуществиться. На данный момент в отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.21 и 11.17 КоАП РФ за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

#Новости#Югра#Тюмень#Транспортная полиция#Железная дорога#Таня#Общество
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