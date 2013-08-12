Мужчина пытался уехать в Тюмень, зацепившись за поручни вагона

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что мужчина 1959 года рождения пытался сесть в поезд «Нижневартовск — Астрахань», чтобы доехать до Тюмени. Билета при этом у него не было. Естественно, проводники не допустили такого пассажира до проезда. Тогда нетрезвый екатеринбуржец при отправке поезда ухватился за внешние поручни вагона, чтобы уехать любой ценой.