Мужчина пытался уехать в Тюмень, зацепившись за поручни вагона

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что мужчина 1959 года рождения пытался сесть в поезд «Нижневартовск — Астрахань», чтобы доехать до Тюмени. Билета при этом у него не было. Естественно, проводники не допустили такого пассажира до проезда. Тогда нетрезвый екатеринбуржец при отправке поезда ухватился за внешние поручни вагона, чтобы уехать любой ценой.
О «зайце» сообщили сотрудникам транспортной полиции, и те не дали планам мужчины о бесплатном проезде до Тюмени осуществиться. На данный момент в отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.21 и 11.17 КоАП РФ за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.