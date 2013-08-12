Лабрадоры и голден ретриверы показали себя

«На племсмотре представлены породы голден ретриверы, лабрадоры и совершенно новый для нас новошотландский ретривер, девочка, которая выставляетсяя в классе Baby, — рассказала руководитель кинологического клуба „Союз“ Надежда Могина. — Здесь, в основном, представлены щенки. Начинающим надо знать, как поведет себя собака на выставке. Кроме того, здесь они могут получить описание, консультации специалистов по выращиванию, узнать, сможет ли их собака конкурировать в ринге. Нам же, клубным работникам, кинологам тоже нужно знать, кто у нас в клубе подрастает, насколько перспективны щенки в плане племенной деятельности и выставочных карьер. Мы будем смотреть наши пометы — что получилось в результате вязки этой девочки и этого мальчика, и дальше планировать, с кем можно вязать, а с кем нет, где будет здоровое красивое потомство».