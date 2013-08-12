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Лабрадоры и голден ретриверы показали себя

12 августа 2013, 14:32
Племенной смотр породы ретривер состоялся в Тюмени возле Выставочного зала в воскресенье.
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Тюмень

Племенной смотр породы ретривер состоялся в Тюмени возле Выставочного зала в воскресенье.

Владельцы собак породы ретривер собрались, чтобы представить своих питомцев кинологическому клубу «Союз», посмотреть, как собака будет себя вести, получить рекомендации.

«На племсмотре представлены породы голден ретриверы, лабрадоры и совершенно новый для нас новошотландский ретривер, девочка, которая выставляетсяя в классе Baby, — рассказала руководитель кинологического клуба „Союз“ Надежда Могина. — Здесь, в основном, представлены щенки. Начинающим надо знать, как поведет себя собака на выставке. Кроме того, здесь они могут получить описание, консультации специалистов по выращиванию, узнать, сможет ли их собака конкурировать в ринге. Нам же, клубным работникам, кинологам тоже нужно знать, кто у нас в клубе подрастает, насколько перспективны щенки в плане племенной деятельности и выставочных карьер. Мы будем смотреть наши пометы — что получилось в результате вязки этой девочки и этого мальчика, и дальше планировать, с кем можно вязать, а с кем нет, где будет здоровое красивое потомство».

По словам руководителя «Союза», День ретривера проходит уже лет пять, всегда в начале августа. А в конце октября пройдет монопородная выставка ранга CAC голден ретриверов и лабрадор ретриверов.

Видео Сергея Шарапова

Фото пользователя NashGorod.ru tiShkA

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