Кассир УК обсчитала плательщика и отказалась вернуть деньги

В результате административного расследования, было установлено, что, получив счет на оплату жилищно-коммунальных услуг, потребитель обратилась в кассу управляющей компании для оплаты потребленных услуг. Кассир ответчика устно озвучила сумму к оплате в размере 3950 рублей, которую потребитель внесла. Вместе с тем, обратив внимание на сумму к оплате, указанную в счете, потребитель обнаружила несоответствие предъявленной и оплаченной сумм. Так, согласно счету за ЖКУ, к оплате подлежала сумма в размере 3546 рублей 17 копеек, кассир же указала сумму в размере 3950 рублей. Разницу в этих суммах она объяснить не смогла.