Кассир УК обсчитала плательщика и отказалась вернуть деньги

Сведения о нарушении прав потребителя при оказании жилищно-коммунальных услуг поступили «Управляющей компанией «Престиж и К» в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области из Государственной жилищной инспекции.
В результате административного расследования, было установлено, что, получив счет на оплату жилищно-коммунальных услуг, потребитель обратилась в кассу управляющей компании для оплаты потребленных услуг. Кассир ответчика устно озвучила сумму к оплате в размере 3950 рублей, которую потребитель внесла. Вместе с тем, обратив внимание на сумму к оплате, указанную в счете, потребитель обнаружила несоответствие предъявленной и оплаченной сумм. Так, согласно счету за ЖКУ, к оплате подлежала сумма в размере 3546 рублей 17 копеек, кассир же указала сумму в размере 3950 рублей. Разницу в этих суммах она объяснить не смогла.
Управлением установлен факт обсчета потребителя, ООО «УК «Престиж и К» привлечено к административной ответственности по статье 14.7 КоАП РФ, сообщают в ведомстве.
Поскольку ООО «УК „Престиж и К“» в добровольном порядке отказалось вернуть потребителю излишне уплаченные денежные средства, Управлением в защиту прав потребителя было подано исковое заявление о взыскании с управляющей компании излишне уплаченных денежных средств за ЖКУ, компенсации морального вреда.
5 августа 2013 г. мировым судьей Ленинского АО г. Тюмени исковое заявление Управления удовлетворено. Решением суда в пользу потребителя с ООО «Управляющая компания «Престиж и К» взысканы излишне уплаченные денежные средства за ЖКУ в размере 403 рубля 83 копейки, штраф в размере 451 рубля 91 копейки. Решение не вступило в законную силу.