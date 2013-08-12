Экспедиция из Тюмени побывала на могиле старообрядческого писателя 18 века

В 9.15 утра мы стартовали … В 10.00 мы остановились в Червишево … В 11.00 мы прибыли в Исетское, дорогу перед славным посёлком всю разворотили — идут дорожные работы. От Исетского мы двинулись на северо-запад и вскоре достигли деревни Новиково, где нам открылось настоящее Царство Грачей. В 11.30 добрались мы до деревни Красново. … В отличие от депрессивных верхнее-тавдинских ландшафтов, которые наблюдали мы в прошлой поездке, в этот раз как-то весело, оптимистично начиналось: радостные места, солнышки на воротах! Проехали красавицу реку Бешкиль. В 12.20 попали в Ёршино. Деревню сразу не идентифицировали, её название сказал нам испуганный велосипедист. Потом мы попали в деревню Решетникова. Решетникова — это совсем весело. У домов пластмассовые пальмы, попугаи, обезьяны. Любовь сибирского крестьянина к пальмам — это отдельная большая и глубокая тема, я её здесь касаться не стану. У домов сидят ростовые куклы стариков и старушек, стало мне не по себе — это же магия настоящая.