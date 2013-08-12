Экспедиция из Тюмени побывала на могиле старообрядческого писателя 18 века

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«Мы, поклонники старообрядческого автора 18 века Мирона Галанина, увидели его во сне, и он убедительно просил „приехать к нему на могилку“. Мы, действительно, нашли могилу Мирона Галанина в деревне Кирсаново (Исетский район — прим. ред.).
Откуда взялись в Бешкиль-Ирюмском междуречье староверы? Пишут, что предками исетских двоедан (потому что две дани платили) явились переселенцы с Русского Севера. В 17 веке, как и везде на Руси, происходит их разделение на поповцев и беспоповцев. Духовным наставником исетских старообрядцев был Святой Миронушка — Мирон Иванович Галанин (1726 — 1806). Некоторые филологи считают его основателем крестьянской литературы. Десять лет Галанин провёл в тюрьмах Тобольска и Екатеринбурга, подвергаясь лишеньям и жестоким пыткам. О Мироне Галанине и его сочинениях можно прочитать, например, в монографии Н.Н. Покровского „За редкими книгами“, Новосибирск, 2005 г. На староверческих сайтах я прочитал, что в Кирсаново часто приезжали староверы, чтобы взять с могилы Галанина землицы для исцеления глаз. К настоящему времени известны четыре литературных памятника, бесспорно принадлежащие перу М. И. Галанина. Это, во-первых, письмо С. И. Тюменцеву, „Послание о вере“, „Рукопись о древних отцах“ и „История про древнее благочестие“.
В 9.15 утра мы стартовали … В 10.00 мы остановились в Червишево … В 11.00 мы прибыли в Исетское, дорогу перед славным посёлком всю разворотили — идут дорожные работы. От Исетского мы двинулись на северо-запад и вскоре достигли деревни Новиково, где нам открылось настоящее Царство Грачей. В 11.30 добрались мы до деревни Красново. … В отличие от депрессивных верхнее-тавдинских ландшафтов, которые наблюдали мы в прошлой поездке, в этот раз как-то весело, оптимистично начиналось: радостные места, солнышки на воротах! Проехали красавицу реку Бешкиль. В 12.20 попали в Ёршино. Деревню сразу не идентифицировали, её название сказал нам испуганный велосипедист. Потом мы попали в деревню Решетникова. Решетникова — это совсем весело. У домов пластмассовые пальмы, попугаи, обезьяны. Любовь сибирского крестьянина к пальмам — это отдельная большая и глубокая тема, я её здесь касаться не стану. У домов сидят ростовые куклы стариков и старушек, стало мне не по себе — это же магия настоящая.
Фото Iris-sibirica.livejournal.com
Может быть, конечно, не магия и просто так сидит старичок с прозрачной головой, склонившись над пластмассовыми тюльпанами, но очень уж это странно! Ещё одна странность — номера многих домов украшены ленточками и цветами.
… Мы поехали, ориентируясь по карте, и свободно доехали до Кирсаново. Осмотрели это интереснейшее село, возникшее, по крайней мере, в 17 веке; расспросив местных жителей, нашли кладбище и на нём часовню, которая, как считается, стоит на могиле Мирона Галанина. Следующим населённым пунктом было Бобылево. Там мы осмотрели красивый и очень величественный заброшенный деревянный храм. Об этом храме нам ничего не известно. Фёдор прочитал на бревне вырезанную надпись „1808“. Наверное, — это год строительства храма …».
Фото Noctu-vigilus.livejournal.com
«Крестьянская старообрядческая литература Урала и Сибири в XVIII веке была достаточно обширна и многообразна. Памятники ее бережно хранились в крестьянских избах, затерянных в тайге заимках и скитах. Несмотря на все розыски, конфискации, гонения со стороны официальной церкви, в конце XIX века еще существовало весьма значительное количество произведений этой литературы. Создателям их была привычна и понятна жизнь крестьян-старообрядцев, полная ожесточенной борьбы с феодальной церковью и государством, многие из крестьянских писателей принимали в этой борьбе самое активное участие.
Это относится в первую очередь к видному организатору массовых протестов крестьян-старообрядцев Тюменского уезда Мирону Ивановичу Галанину. В конце 40-х — начале 50-х годов XVIII века, когда фанатическая жестокость митрополита Сильвестра Гловатского привела к десяткам актов протеста крестьян (в том числе крупным самосожжениям), тайное лесное убежище Мирона Галанина становится одним из центров, где проходили массовые крестьянские сборища. Многочисленные воинские команды были посланы на поиски этого убежища, но найти его и арестовать Мирона Галанина удалось лишь в 1753 году. Крестьянин-бунтарь гордо и стойко держался на следствии в Тобольске, а потом ярко описал мучения и пытки, которым в „тобольских казематах“ подвергли его и других старообрядцев. Вышел на свободу он лишь через 20 лет. На родине М. Галанин пользовался огромным влиянием и умело использовал свой нелегко добытый престиж мученика», — говорится в статье Н. Покровского «Новые находки произведений крестьянской литературы Урала и Сибири XVIII века».