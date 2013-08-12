Дарья Варанкина все еще не найдена

В Тюменской области продолжаются поиски 13-летней Дарьи Варанкиной, которая пропала почти месяц назад. Напомним, 15 июля девочка ушла из дома, расположенного в селе Черепаново Нижнетавдинского района, и до сих пор не вернулась. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. О том, как полиция ведет поиски Даши, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Сотрудниками полиции ежедневно отрабатываются все лица, склонные к совершению насильственных действий, а также лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Оперативники отрабатывают любую информацию, касающуюся безвестного исчезновения Дарьи.
11 августа сотрудники Управления областного УМВД, УМВД России по г. Тюмени провели поисковые мероприятия на территории отдела полиции № 6 областного центра. Полицейские прочесали дачные кооперативы в окрестностях Велижанского тракта. В результате мероприятий проверено 15 садоводческих обществ, опрошены 892 дачника, обследовано 338 заброшенных строений. В дежурную часть отдела полиции УМВД России по г. Тюмени доставлено 3 гражданина. Они поставлены на фото-, видео- и дактилоучет. В результате данных мероприятий обследован еще один район возможного нахождения Даши, поиски которой продолжаются.
Напомним приметы Дарьи. На вид девочке 13–15 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы черные, прямые, чуть ниже плеч, глаза карие. Может представляться бездомной и попрошайничать. Одета в куртку черного цвета до пояса на замке «молния», могла надеть плащ золотистого цвета длиной до колен, черные штаны, кофту серого цвета с рисунком на груди в виде кошки, сланцы фиолетового цвета.
Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дарьи Варанкиной, просят обратиться в полицию по тел. 8-34533-2-30-06, либо в дежурную часть УМВД России по Тюменской области 8 (3452) 793–023, УУР УМВД 793–932, 793–525.