Дарья Варанкина все еще не найдена

В Тюменской области продолжаются поиски 13-летней Дарьи Варанкиной, которая пропала почти месяц назад. Напомним, 15 июля девочка ушла из дома, расположенного в селе Черепаново Нижнетавдинского района, и до сих пор не вернулась. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. О том, как полиция ведет поиски Даши, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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