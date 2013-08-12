Часть объездной закрыта на ремонт

По другой полосе движение осуществляется в обоих направлениях. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, на дороге будет ликвидирована колейность, уложены два слоя асфальтобетонной смеси. Ориентировочно, ремонт на этом участке продлится до конца недели.