Часть объездной закрыта на ремонт

По другой полосе движение осуществляется в обоих направлениях. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, на дороге будет ликвидирована колейность, уложены два слоя асфальтобетонной смеси. Ориентировочно, ремонт на этом участке продлится до конца недели.
По словам заместителя генерального директора ОАО «ТОДЭП» Алексея Павлова, далее планируется ремонт участка объездной дороги от Червишевского тракта до улицы Мельникайте, затем по направлению к ТЭЦ-2. В течение двух месяцев объездная дорога до трассы Тюмень — Боровский — Богандинский полностью оденется в новую дорожную одежду.
ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, четко следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать скоростной режим, который они предписывают.