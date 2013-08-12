Абитуриенты с поддельными аттестатами не обманули приемную комиссию

Как установлено расследованием, в 1999 года Дудин, имея 9 классов образования, в Губкинском приобрел поддельный аттестат о среднем (полном) образовании. Спустя 14 лет он решил заочно получить высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Электроэнергетика и электротехника». 21 мая 2013 года он предъявил аттестат в приемную комиссию. Документ вызвал у комиссии подозрение, и сотрудники вуза сообщила об этом в полицию.