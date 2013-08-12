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Абитуриенты с поддельными аттестатами не обманули приемную комиссию

12 августа 2013, 10:02
Двое абитуриентов попытались поступить в ТюмГНГУ по поддельным аттестатам, но обмануть приемную комиссию им не удалось. Уголовные дела в отношении 34-летнего электромонтера из Губкинского Дмитрия Дудина и 28-летней тюменки Аллы Марикян направлены в суд. Они обвиняются по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
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Тюмень

Двое абитуриентов попытались поступить в ТюмГНГУ по поддельным аттестатам, но обмануть приемную комиссию им не удалось. Уголовные дела в отношении 34-летнего электромонтера из Губкинского Дмитрия Дудина и 28-летней тюменки Аллы Марикян направлены в суд. Они обвиняются по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как установлено расследованием, в 1999 года Дудин, имея 9 классов образования, в Губкинском приобрел поддельный аттестат о среднем (полном) образовании. Спустя 14 лет он решил заочно получить высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Электроэнергетика и электротехника». 21 мая 2013 года он предъявил аттестат в приемную комиссию. Документ вызвал у комиссии подозрение, и сотрудники вуза сообщила об этом в полицию.

Поступить в нефтегазовый университет по поддельному документу о среднем образовании пыталась и Алла Марикян, но ее действия также были пресечены приемной комиссией и полицией, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данным уголовным делам обвинительные акты и направила материалы дел в мировой суд для рассмотрения по существу. Отметим, что санкция ч.3 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.

#Новости#Вузы#Подделка документов#Тюмень#Таня#Происшествия
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