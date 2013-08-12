4 этап «Асфальтового спринта» — 17 августа

Соревнования автолюбителей «Газпромнефть» поддерживает третий год подряд. В этом автоспортивном сезоне чемпионат проходит на разных площадках. Участие в гонках могут принять все желающие, ограничений по маркам автомобилей нет. На одной трассе на равных борются владельцы отечественных машин и иномарок. За кубок по традиции сразятся автомобилисты из Тюмени, городов Тюменской области и соседних регионов. На каждый этап в сезоне-2013 приезжает более 50 участников.
Сильнейших будут выявлять в четырех зачетных классах: «Сток», «Стандарт», «Тюнинг» и «Свободный», а также в отдельной категории «Автоледи». По результатам квалификационных одиночных заездов на каждом этапе будут отбираться лучшие участники, которые продолжат борьбу в финальных заездах за очки. Чемпиона сезона в личном и командном зачетах определят по максимальному количеству набранных баллов за пять этапов. Чемпионат «Асфальтовый спринт-2013» на кубок сети АЗС «Газпромнефть» финиширует в сентябре, когда завершится пятый этап.
Четвертый этап «Асфальтового спринта-2013» состоится 17 августа на трассе на парковке ТК «Орион» (г. Тюмень, ул. Федюнинского, 43), начало регистрации участников с 9:00, старт заездов — 12:30.