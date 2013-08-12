4 этап «Асфальтового спринта» — 17 августа

Соревнования автолюбителей «Газпромнефть» поддерживает третий год подряд. В этом автоспортивном сезоне чемпионат проходит на разных площадках. Участие в гонках могут принять все желающие, ограничений по маркам автомобилей нет. На одной трассе на равных борются владельцы отечественных машин и иномарок. За кубок по традиции сразятся автомобилисты из Тюмени, городов Тюменской области и соседних регионов. На каждый этап в сезоне-2013 приезжает более 50 участников.