Йога, баскетбол, картинг и ходьба — в День физкультурника

На стадионе «Геолог» весело и бодро прошагал первый фитнес-фестиваль. В нем приняли участие около 20 крупных тюменских фитнес-клубов. Все желающие могли пройти фитнес-тестирование, получить консультацию специалистов по тренировочному процессу, диете и спортивному питанию. Также гостям фестиваля подготовили мастер-классы по функциональной силовой тренировке, велоаэробике, йоге, капоэйре, детскому фитнесу.