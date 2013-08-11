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Йога, баскетбол, картинг и ходьба — в День физкультурника

11 августа 2013, 19:33
В Тюмени 10 августа отпраздновали День физкультурника. В честь праздника прошло около 100 спортивных мероприятий.
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Тюмень

В празднике поучаствовали тюменцы от мала до велика: дошкольники играли в баскетбол, школьники соревновались в «Веселых стартах», подростки и взрослые показывали успехи в картинге, велогонке, хоккее, баскетболе, водных и других видах спорта.

Юные (10–12 лет) приверженцы спортивного туризма соревновались на стадионе санатория «Тараскуль», все желающие в возрасте от 31 до 60 лет бегали кросс на территории лесопарка «Затюменский». На дворовых площадках прошли товарищеские матчи среди юношей.

На стадионе «Геолог» весело и бодро прошагал первый фитнес-фестиваль. В нем приняли участие около 20 крупных тюменских фитнес-клубов. Все желающие могли пройти фитнес-тестирование, получить консультацию специалистов по тренировочному процессу, диете и спортивному питанию. Также гостям фестиваля подготовили мастер-классы по функциональной силовой тренировке, велоаэробике, йоге, капоэйре, детскому фитнесу.

10 августа состоялись и такие масштабные соревнования, как «Оранжевый мяч» (Всероссийские соревнования по уличному баскетболу), центральная площадка находилась на улице Ленина.

Прошла в субботу в районе музея «Городская Дума» и ТюмГАСУ Всероссийская велогонка на призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Усламина.

На проезжей части улицы Ленина от улицы Перекопской до Исторической площади состоялся фестиваль по картингу.

Видео: Сергей Шарапов

Фото: Антон Медведев

#Новости#Праздники#Спорт#Тюмень#Мастер-класс#Ирина
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