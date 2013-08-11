Под Ялуторовском погиб пилот частного дельтаплана

Сообщение об этом поступило 11 августа в 00:20 по местному времени, сообщает Уральский региональный центр МЧС РФ. По его информации, мотодельтаплан упал рядом с аэропортом Ялуторовска в открытое поле и не загорелся. Здания и сооружения аэропорта при этом не пострадали. Пилот погиб на месте.