Под Ялуторовском погиб пилот частного дельтаплана

Вечером в пятницу в районе Ялуторовска упал частный дельтаплан. Его пилот погиб на месте.
Сообщение об этом поступило 11 августа в 00:20 по местному времени, сообщает Уральский региональный центр МЧС РФ. По его информации, мотодельтаплан упал рядом с аэропортом Ялуторовска в открытое поле и не загорелся. Здания и сооружения аэропорта при этом не пострадали. Пилот погиб на месте.
По предварительным данным, дельтапланом управлял его владелец, тюменец Владимир Ионин. Поднявшись на высоту около 800 метров, воздушное судно потерпело крушение, сообщает Следственный комитет России.
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Fomenochka.livejournal.com