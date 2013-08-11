Автопарк тюменской полиции значительно пополнился

На приобретение этих автомобилей из областного бюджета выделено почти 90 миллионов рублей в рамках финансирования двух областных целевых программ: «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области».