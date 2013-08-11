Автопарк тюменской полиции значительно пополнился

Они специально подготовлены производителями для служб полиции, оснащены современной техникой, радиостанциями, средствами подачи звуковых сигналов.
На приобретение этих автомобилей из областного бюджета выделено почти 90 миллионов рублей в рамках финансирования двух областных целевых программ: «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области».
По словам губернатора, комплекс мер по улучшению материально-технической базы подразделений полиции, повышение эффективности их работы приносят реальные плоды. В первом полугодии 2013 г. снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий на дорогах и число погибших в них.
Новый автотранспорт будет использоваться в охране общественного порядка, в работе участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и инспекторов дорожно-патрульной службы. Автомобили переданы подразделениям, наиболее остро нуждающимся в переоснащении или дополнительном выделении транспортных средств.
Перед началом церемонии священник Русской православной церкви освятил новые транспортные средства, сообщают пресс-службы губернатора и УМВД по Тюменской области.
Фото и видео пресс-служб