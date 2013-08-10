Выходные без светофоров

Так, в период с 06 до 10 часов утра погаснет регулировщик на пересечении улиц Червишевский тракт и ул. Баумана. С 11 до 14 часов приостановит работу светофор на перекрестке улиц Пархоменко и Червишевский тракт. В период с 16 до 19 часов погаснет светофор на пересечении улиц Червишевский тракт и Степной.
11 августа, в воскресенье с 06 до 10 часов приостановит работу светофор на пересечении улиц Мельникайте и Тобольский тракт. С 12 до 17 — объект на пересечении улиц Мира и Червишевский тракт. Светофор на пересечении улиц Червишевский тракт и Зои Космодемьянской отключат в период с 18 до 21 часа.
В понедельник, 12 августа, отключат светофоры в районе улицы Первомайской, а также Дружбы.
«Тюменьгортранс» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на этих участках дорог.