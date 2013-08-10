В память о павших красноармейцах

«Советские люди, тюменцы, рабочие и крестьяне увидели наяву то, что дала советская власть и что принес Колчак на своих штыках и, поэтому в Тюмени было организовано несколько забастовок, несколько восстаний, которые были жестоко подавлены колчаковскимим командирами. Но Колчак бежал. Тюменцы с радостью встречали Красную армию под командованием Блюхера» — рассказал первый секретарь обкома РКРП Александр Черепанов.