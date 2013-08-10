В память о павших красноармейцах

8 августа 1919 года Красная Армия освободила город Тюмень от колчаковского террора.
Колчаковские захватчики уничтожили несколько тысяч человек, занимались грабежом, расхищением народного имущества. Но в Тюмени ежеминутно рискуя жизнью действовали большевистские группы, работали коммунисты. И в конце концов Красная Армия освободила Тюмень.
В честь 94 годовщины этого события, тюменские коммунисты возложили венки к памятнику Павшим борцам революции.
«Советские люди, тюменцы, рабочие и крестьяне увидели наяву то, что дала советская власть и что принес Колчак на своих штыках и, поэтому в Тюмени было организовано несколько забастовок, несколько восстаний, которые были жестоко подавлены колчаковскимим командирами. Но Колчак бежал. Тюменцы с радостью встречали Красную армию под командованием Блюхера» — рассказал первый секретарь обкома РКРП Александр Черепанов.
Под звуки «Интернационала» были возложены гирлянды и цветы к памятнику Бойцов Революции. Затем прозвучали выступления пожилых тюменцев, вспоминающих открытие памятника, рассказы старожилов о терроре и выступления современных коммунистов.
Позже митинг переместился на угол улиц Максима Горького и Котельщиков — где находится памятник жертвам колчаковского террора. Именно там 7 августа были расстреляны пленные красноармейцы, заключенные в бараках. Там также произошло возложение цветов.