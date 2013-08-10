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В память о павших красноармейцах

10 августа 2013, 09:00
В акции, посвященной освобождению города Тюмени от колчаковского террора Красной Армией, приняли участие около 30 человек. С памятной даты прошло 94 года.

8 августа 1919 года Красная Армия освободила город Тюмень от колчаковского террора.

Колчаковские захватчики уничтожили несколько тысяч человек, занимались грабежом, расхищением народного имущества. Но в Тюмени ежеминутно рискуя жизнью действовали большевистские группы, работали коммунисты. И в конце концов Красная Армия освободила Тюмень.

В честь 94 годовщины этого события, тюменские коммунисты возложили венки к памятнику Павшим борцам революции.

«Советские люди, тюменцы, рабочие и крестьяне увидели наяву то, что дала советская власть и что принес Колчак на своих штыках и, поэтому в Тюмени было организовано несколько забастовок, несколько восстаний, которые были жестоко подавлены колчаковскимим командирами. Но Колчак бежал. Тюменцы с радостью встречали Красную армию под командованием Блюхера» — рассказал первый секретарь обкома РКРП Александр Черепанов.

Под звуки «Интернационала» были возложены гирлянды и цветы к памятнику Бойцов Революции. Затем прозвучали выступления пожилых тюменцев, вспоминающих открытие памятника, рассказы старожилов о терроре и выступления современных коммунистов.

Позже митинг переместился на угол улиц Максима Горького и Котельщиков — где находится памятник жертвам колчаковского террора. Именно там 7 августа были расстреляны пленные красноармейцы, заключенные в бараках. Там также произошло возложение цветов.

#Новости#Красная армия#Александр Черепанов#Митинги#Женя#Общество
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