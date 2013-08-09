Юлия Ефимова о победах, неудобном купальнике и конфликте с федерацией

Не осталось без внимания корреспондентов интервью, которое Юля дала сразу после завершения чемпионата мира. В нем девушка рассказала, что имеет претензии к работе Всероссийской федерации плавания. В частности, ее тренеру и отцу Андрею Ефимову не хотели оплачивать поездку в Барселону. Перед чемпионатом мира девушке сказали, что она «недостаточно хорошо плавает». «Я попыталась возразить, напомнить, сколько медалей принесла России, на что мне сказали: „Выкинь все свои медали и заслуги. Сейчас уже другой сезон“. В тот момент я не выдержала и заплакала», — цитирует слова Юлии Ефимовой агентство «Весь спорт». В итоге расходы на поездку Андрея Ефимова взяла на себя Тюменская область. Кроме того, в интервью Юлия упомянула, что вынуждена плавать в неудобном купальнике из-за того, что федерация подписала контракт с компанией Аrena. Спортсменка тогда призналась, что выступала на чемпионате мира в удобной форме, но лаком для ногтей нарисовала на купальнике логотип Аrena. Тема получила развитие на пресс-конференции в Тюмени.