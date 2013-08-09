Юлия Ефимова о победах, неудобном купальнике и конфликте с федерацией

Юлия Ефимова — героиня нынешнего чемпионата мира по плаванию. 21-летняя спортсменка завоевала в Барселоне четыре медали, в том числе и две золотых, и установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом. Девушка уже несколько лет выступает за Тюменскую область, поэтому в ее плотном графике всегда есть время для того, чтобы посетить наш город. Накануне Юля прилетела в Тюмень, чтобы встретиться с юными спортсменами, губернатором и, конечно же, журналистами.
На пресс-конференции корреспонденты тюменских СМИ интересовались спортивными достижениями пловчихи, а также ее впечатлениями от Универсиады в Казани и чемпионата мира в Барселоне.
Юля, какая из медалей была самой желанной?
— Бронзовая медаль в эстафете на чемпионате мира. Это желанная, но неожидаемая медаль. Все ставили в основном на мальчиков, а от девочек много не ждали. Мы всегда были четвертыми, отставая буквально на сотые. Это как будто не «бронза», а победа. Победа над собой, своими неудачами, прошлыми результатами.
После чемпионата мира успели выпить бокал шампанского в честь победы и поесть маминого борща?
— Маминого борща не успела поесть, к сожалению, но все впереди. А бокал шампанского после победы — это обязательно. После соревнований заказала бутылку шампанского, всем досталось понемногу, но это не главное, важно было символически отметить победу.
Где было комфортнее выступать, в Казани или в Барселоне?
— В Казани. Там была потрясающая поддержка со стороны зрителей. Болели все трибуны. Люди приехали поддержать спортсменов со всей России, в том числе, из Ростова и из Тюмени. Было очень приятно. Чувствуется эта поддержка — когда ты выходишь на старт, и вся трибуна встает, а у тебя аж мурашки по коже. С такой поддержкой нельзя не выиграть «золото».
Участие в Универсиаде помогло морально и физически перед Барселоной?
— Я стала увереннее. К Универсиаде я, честно говоря, особенно не готовилась. Приехала буквально за день, не собиралась показывать каких-то больших результатов. Собиралась просто выиграть и уехать, чтобы готовиться дальше. Поэтому удивило время, которое я в итоге показала. Я поверила в себя: если я тут показала такие результаты, то в Барселоне смогу улучшить их и бороться за самые высокие награды.
Есть ли кумир в спорте?
— Кумира нет, но я очень люблю спорт, и есть люди, которых я уважаю. В плавании это Майкл Фелпс, Александр Попов. Наши синхронистки вдохновляют меня на победы. Я на них каждый раз смотрю: они выходят, выигрывают все золото. При этом я вижу и знаю, как много они тренируются, это очень тяжелый спорт.
Журналисты выяснили, что любимые дистанции Юлии — 50 и 200 метров, а любимый вид спорта помимо плавания — серфинг. Довольно личный вопрос «Верующий ли вы человек?» заставил девушку задуматься.
— Да… Верующий. Наверное, больше в душе. Одно время бывала в церкви, но потом поняла, что необязательно ходить в храм, чтобы верить.
Не осталось без внимания корреспондентов интервью, которое Юля дала сразу после завершения чемпионата мира. В нем девушка рассказала, что имеет претензии к работе Всероссийской федерации плавания. В частности, ее тренеру и отцу Андрею Ефимову не хотели оплачивать поездку в Барселону. Перед чемпионатом мира девушке сказали, что она «недостаточно хорошо плавает». «Я попыталась возразить, напомнить, сколько медалей принесла России, на что мне сказали: „Выкинь все свои медали и заслуги. Сейчас уже другой сезон“. В тот момент я не выдержала и заплакала», — цитирует слова Юлии Ефимовой агентство «Весь спорт». В итоге расходы на поездку Андрея Ефимова взяла на себя Тюменская область. Кроме того, в интервью Юлия упомянула, что вынуждена плавать в неудобном купальнике из-за того, что федерация подписала контракт с компанией Аrena. Спортсменка тогда призналась, что выступала на чемпионате мира в удобной форме, но лаком для ногтей нарисовала на купальнике логотип Аrena. Тема получила развитие на пресс-конференции в Тюмени.
Как вы считаете, насколько важна для спортсмена личная экипировка? Повлияло ли на ваши выступления отсутствие «счастливой» розовой шапочки?
— Это не имеет значения, я могу плавать в разных шапочках, у меня их много. Когда ты в хорошей форме, ты в любой шапочке покажешь результат. А вот удобный гидрокостюм — это важно. Если 50–100 метров я еще могла плыть в костюмах, которые нам выдали, то дистанцию 200 метров я просто физически не смогла бы доплыть, на середине начала бы тонуть. Очень давят лямки, а на ногах сковывает мышцы, и ты просто не можешь работать. Это очень важный момент, ведь каждые сотые очень важны.
У вас был разговор с представителями федерации плавания. Как решился конфликт?
— Да, был разговор. Говорили долго. Вопрос по экипировке еще не до конца улажен, но вся команда меня поддержала, и, надеюсь, все решится в скором времени. У других команд, например, у американцев, есть экипировка, которую дает федерация, но при этом они спортсмены могут заключать личные контракты с разными фирмами. Это все решается. В целом разговор прошел благополучно, передо мной извинились за те слова… По другим вопросам сказали: будем стараться, будем решать.
Вы смелая спортсменка. Как решились на критику в адрес федерации?
— Первый раз от меня было такое серьезное высказывание. Я надеюсь, что теперь будет быстрее все решаться. По-другому не получалось ни у меня, ни у других спортсменов. Мне это надоело, и я подумала, что это единственный способ, чтобы меня услышали.
Аркадий Вятчанин, ранее также выступавший за Тюменскую область, не так давно сменил спортивное гражданство. У вас в планах этого нет?
— Нет, пока менять спортивное гражданство я не собираюсь.
Тем не менее тренируется спортсменка с тюменской пропиской все больше в Америке. Там же будет готовиться и к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. «Этот цикл показал, что лучше тренироваться там», — говорит Юлия. Но ближайшая тренировка — только в сентябре, а пока у девушки небольшой, но желанный отпуск. Его спортсменка проведет дома, с родителями и друзьями.