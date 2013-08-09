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В Затюменском вырубили здоровые деревья?

9 августа 2013, 11:18
«Седьмого августа в лесопарке Затюменский под видом плановой очистки леса была произведена массовая вырубка здоровых сосен, которым более 120 лет» — такое тревожное сообщение пришло в раздел «Проблемы Тюмени» портала NashGorod.ru.

«Седьмого августа в лесопарке Затюменский под видом плановой очистки леса была произведена массовая вырубка здоровых сосен, которым более 120 лет» — такое тревожное сообщение пришло в раздел «Проблемы Тюмени» портала NashGorod.ru.

«Местные жители остановили порубщиков, вызвали съемочную группу ТСН и представителей администрации, которые впоследствии подтвердили, что не было должного контроля за очисткой с их стороны, — рассказала жительница Тюмени Ольга Дружинина в письме, написанном от имени жителей домов по улице Барнаульской и других жителей района.

Как сообщили ранее в областном департаменте недропользования и экологии, на территории лесопарка Затюменский — памятника природы регионального значения — требуется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и уборки захламленности. В предыдущие годы специалисты Центра защиты леса Тюменской области обследовали парк, и выявили и обозначили деревья, которые подлежат вырубке: сухостойные и т. д. В этом же году началась работа по вырубке указанных деревьев (компания-исполнитель — ООО «Титул +«), в ходе которой, очевидно, и «задели» здоровые растения.

Фото — Ольга Дружинина

#Новости#Леса#Департамент недропользования и экологии#Экология#Дарья#Общество
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