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В Тюмени пройдет велоэкскурсия по историческому центру

9 августа 2013, 09:49
Велопробег по историческому центру пройдет в Тюмени 9 августа в 19 часов. С историей города тюменцев познакомит руководитель областного поискового центра Артур Ольховский.
Сюжет
Тюмень

Для участников проведут тематическую экскурсию по памятникам архитектуры и историческим объектам города, сообщает пресс-служба «Единой России». Они побывают в музее-усадьбе Колокольниковых, у памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, у Вечного огня, Спасской церкви, Дворца пионеров и пр.

Участие в велопробеге примет депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко.

Старт велопробега у памятника В.И. Ленину (площадь у здания Правительства Тюменской области) 9 августа в 19:00 часов. Приглашают всех желающих.

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