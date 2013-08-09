В Тюмени пройдет велоэкскурсия по историческому центру

Для участников проведут тематическую экскурсию по памятникам архитектуры и историческим объектам города, сообщает пресс-служба «Единой России». Они побывают в музее-усадьбе Колокольниковых, у памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, у Вечного огня, Спасской церкви, Дворца пионеров и пр.