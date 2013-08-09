В Тюмени отключат 7 светофоров

Как сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса», временно не будут функционировать светофорные объекты по адресам:
— на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького в период с 9 до 12 часов;
— на пересечении улиц Орджоникидзе и Хохрякова в период с 13 до 17 часов;
— на пересечении улиц Республики и Челюскинцев в период с 9 до 13 часов;
— на пересечении улиц Челюскинцев и Володарского в период с 9 до 13 часов;
— на пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова в период с 9 до 13 часов;
— на пересечении улиц Водопроводной и Комсомольской в период с 13 до 16 часов.
По информации ЗАО «ТюменьТел» планируется также отключение светофорного объекта на пересечении улицы Дружбы и Жуковского в период с 18 до 21 часов.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просим быть предельно внимательными на этих участках дорог», — говорят в «Тюменьгортрансе».