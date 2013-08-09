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В ТВВИКУ объявлен дополнительный набор в кадеты

9 августа 2013, 11:52
Пока желающие стать сапёрами, специалистами воздушно-десантных и ракетных войск стратегического назначения подают документы, в полевом лагере на озере Андреевское студенты проходят курс молодого бойца.

Сборка и разборка автомата, разминирование объектов, марш-бросок. Так проходят полевые будни молодых бойцов. Общевойсковую подготовку в полевом лагере проходят более 160 новобранцев. Один из будущих офицеров — Михаил Беседа — мечтал стать военным еще с детства. Десятки сборов и хорошая учеба в школе принесли результат.

Тут и полностью оборудовано поле боевой готовности, есть и городок огневой подготовки с мишенным полем и подъемниками. Все, как в армейской жизни: ребята живут в казарме, проходят курсы стрельбы и управление одиночными военнослужащими в бою. Обучают курсантов опытные офицеры, которые не в теории, а на практике знают, что такое война.

Обучение основам военного дела продлится две с половиной недели . Пройти первоначальные азы общевойсковой подготовки смогут и вновь поступившие, только в сокращенной форме. Главное требование для будущих курсантов технического вуза: хорошие результаты ЕГЭ не только по русскому языку и математике, но и по физике. «Набор продлен до 140 человек дополнительно. Они будут здесь в стенах нашего училища постигать профессию сапера, минера, специалист инженерных войск для воздушно-десантных войск или для ракетных войск стратегического назначения», — сообщил заместитель начальника ТВВИКУ Сергей Пономарев. Время подать документы есть у каждого желающего. Дополнительный набор продлен до 12 августа.

#Новости#Абитуриенты#ТВВИКУ#Дарья#Общество
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