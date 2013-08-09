В ТВВИКУ объявлен дополнительный набор в кадеты

Обучение основам военного дела продлится две с половиной недели . Пройти первоначальные азы общевойсковой подготовки смогут и вновь поступившие, только в сокращенной форме. Главное требование для будущих курсантов технического вуза: хорошие результаты ЕГЭ не только по русскому языку и математике, но и по физике. «Набор продлен до 140 человек дополнительно. Они будут здесь в стенах нашего училища постигать профессию сапера, минера, специалист инженерных войск для воздушно-десантных войск или для ракетных войск стратегического назначения», — сообщил заместитель начальника ТВВИКУ Сергей Пономарев. Время подать документы есть у каждого желающего. Дополнительный набор продлен до 12 августа.