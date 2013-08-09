В «Солнечном» продолжают получать подарки

Беспроигрышная лотерея в ТРЦ «Солнечный» продолжается. У каждого есть еще три дня, чтобы поучаствовать в ней.
Для этого необходимо совершить покупки на сумму от 3 000 рублей, подойти с чеками к администратору дисконтной программы Malloko, который находится на 2 этаже, и получить один из ценных призов.
На данный момент разыграли уже более 1000 призов и планируется вручить еще столько же.
Бытовая техника, электроника, сертификаты от магазинов ТРЦ «Солнечный», сладкие подарки ждут своих обладателей.
Акция продлится до 11 августа.
Все подробности у администраторов дисконтной программы «Malloko» на 2 этаже ТРЦ «Солнечный».