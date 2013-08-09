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В «Солнечном» продолжают получать подарки

9 августа 2013, 10:48
Беспроигрышная лотерея в ТРЦ «Солнечный» продолжается. У каждого есть еще три дня, чтобы поучаствовать в ней.
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Тюмень

Беспроигрышная лотерея в ТРЦ «Солнечный» продолжается. У каждого есть еще три дня, чтобы поучаствовать в ней.

Для этого необходимо совершить покупки на сумму от 3 000 рублей, подойти с чеками к администратору дисконтной программы Malloko, который находится на 2 этаже, и получить один из ценных призов.

На данный момент разыграли уже более 1000 призов и планируется вручить еще столько же.

Бытовая техника, электроника, сертификаты от магазинов ТРЦ «Солнечный», сладкие подарки ждут своих обладателей.

Акция продлится до 11 августа.

Все подробности у администраторов дисконтной программы «Malloko» на 2 этаже ТРЦ «Солнечный».

#Новости#Акции#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Ирина#Культура
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