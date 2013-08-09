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В День физкультурника автобусы изменят маршруты

9 августа 2013, 14:58
В часы проведения спортивных мероприятий по случаю Дня физкультурника в Тюмени, 10 августа, общественный транспорт пойдет в сторону Дома обороны по временным схемам движения.
Сюжет
Тюмень

В часы проведения спортивных мероприятий по случаю Дня физкультурника в Тюмени, 10 августа, общественный транспорт пойдет в сторону Дома обороны по временным схемам движения.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», ограничение движения транспорта в районе музея «Городская дума» с 7 до 16 часов внесет коррективы в схемы маршрутов № № 9, 10, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 37, 54, 62, 68, 78, 85, 87, 99, 141, 146, 149.

«Тюменьгортранс» просит пассажиров в этот период планировать свои поездки на общественном транспорте с учетом ситуации на дорогах города.

Подробную информацию о схемах и графиках движения автобусов можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии 8-800-300-1924.

#Новости#Пассажиры#Ограничение движения#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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