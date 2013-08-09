В День физкультурника автобусы изменят маршруты

В часы проведения спортивных мероприятий по случаю Дня физкультурника в Тюмени, 10 августа, общественный транспорт пойдет в сторону Дома обороны по временным схемам движения.
Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», ограничение движения транспорта в районе музея «Городская дума» с 7 до 16 часов внесет коррективы в схемы маршрутов № № 9, 10, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 37, 54, 62, 68, 78, 85, 87, 99, 141, 146, 149.
«Тюменьгортранс» просит пассажиров в этот период планировать свои поездки на общественном транспорте с учетом ситуации на дорогах города.
Подробную информацию о схемах и графиках движения автобусов можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии 8-800-300-1924.