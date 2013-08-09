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Свадебная драка. Лица и обстоятельства установлены

9 августа 2013, 10:03
Участники свадебного кортежа избили молодого человека прямо на дороге. Их спугнул экипаж полиции, направляющийся по заданию.
Сюжет
Драка

Участники свадебного кортежа избили молодого человека прямо на дороге. Их спугнул экипаж полиции, направляющийся по заданию.

Напомним, 31 июля жителя областного центра в автомобиле Мазда прямо на дороге заблокировал свадебный кортеж, участники которого принялись избивать водителя Мазды через окно автомобиля.

«Экипаж группы немедленного реагирования УМВД России по г. Тюмени в этот момент, направляясь по заданию Центра оперативного управления на срочный вызов к месту возможного совершения правонарушения на улицу Прокопия Артамонова, заметил на перекрестке улиц Пермякова и Широтной драку прямо на проезжей части. Увидев приближающийся патрульный УАЗ, несколько человек, избивавших молодого мужчину, водителя иномарки, вернулись в свои автомобили и стремительно покинули место преступления, — сообщают в полиции, — Оказав пострадавшему первую помощь, сотрудники полиции порекомендовали ему без промедления проехать в ближайший отдел полиции и написать заявление о совершенных в отношении него противоправных действиях». Туда пострадавший и направился, предварительно сообщив полиции госномер одного из автомобилей, который он запомнил. Группа немедленного реагирования незамедлительно передала ориентировку на автомобиль в Центр оперативного управления, а сами продолжили движение по своему заданию.

«В настоящее время полицией установлены лица и обстоятельства совершения противоправных деяний. Сам потерпевший никаких претензий к сотрудникам полиции не имеет. В ближайшее время по данному факту будет принято процессуальное решение. О чем общественность будет проинформирована дополнительно», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«Владельца авто, госномер которого я запомнил, нашли только 7 августа (хотя дело было 31 июля). Я его опознал как одного из нападавших. С него взяли подписку, и теперь впереди следственные действия», — рассказал пострадавший Олег и отметил, что первой помощи от полиции он не получал.

К сожалению, свидетель нашелся только один. Он видел все издалека, без деталей, но готов участвовать в следственных действиях.

#Новости#Происшествия#Драка#УМВД#Дороги#Женя
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