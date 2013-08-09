Свадебная драка. Лица и обстоятельства установлены

Участники свадебного кортежа избили молодого человека прямо на дороге. Их спугнул экипаж полиции, направляющийся по заданию.
Напомним, 31 июля жителя областного центра в автомобиле Мазда прямо на дороге заблокировал свадебный кортеж, участники которого принялись избивать водителя Мазды через окно автомобиля.
«Экипаж группы немедленного реагирования УМВД России по г. Тюмени в этот момент, направляясь по заданию Центра оперативного управления на срочный вызов к месту возможного совершения правонарушения на улицу Прокопия Артамонова, заметил на перекрестке улиц Пермякова и Широтной драку прямо на проезжей части. Увидев приближающийся патрульный УАЗ, несколько человек, избивавших молодого мужчину, водителя иномарки, вернулись в свои автомобили и стремительно покинули место преступления, — сообщают в полиции, — Оказав пострадавшему первую помощь, сотрудники полиции порекомендовали ему без промедления проехать в ближайший отдел полиции и написать заявление о совершенных в отношении него противоправных действиях». Туда пострадавший и направился, предварительно сообщив полиции госномер одного из автомобилей, который он запомнил. Группа немедленного реагирования незамедлительно передала ориентировку на автомобиль в Центр оперативного управления, а сами продолжили движение по своему заданию.
«В настоящее время полицией установлены лица и обстоятельства совершения противоправных деяний. Сам потерпевший никаких претензий к сотрудникам полиции не имеет. В ближайшее время по данному факту будет принято процессуальное решение. О чем общественность будет проинформирована дополнительно», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
«Владельца авто, госномер которого я запомнил, нашли только 7 августа (хотя дело было 31 июля). Я его опознал как одного из нападавших. С него взяли подписку, и теперь впереди следственные действия», — рассказал пострадавший Олег и отметил, что первой помощи от полиции он не получал.
К сожалению, свидетель нашелся только один. Он видел все издалека, без деталей, но готов участвовать в следственных действиях.