Свадебная драка. Лица и обстоятельства установлены

«Экипаж группы немедленного реагирования УМВД России по г. Тюмени в этот момент, направляясь по заданию Центра оперативного управления на срочный вызов к месту возможного совершения правонарушения на улицу Прокопия Артамонова, заметил на перекрестке улиц Пермякова и Широтной драку прямо на проезжей части. Увидев приближающийся патрульный УАЗ, несколько человек, избивавших молодого мужчину, водителя иномарки, вернулись в свои автомобили и стремительно покинули место преступления, — сообщают в полиции, — Оказав пострадавшему первую помощь, сотрудники полиции порекомендовали ему без промедления проехать в ближайший отдел полиции и написать заявление о совершенных в отношении него противоправных действиях». Туда пострадавший и направился, предварительно сообщив полиции госномер одного из автомобилей, который он запомнил. Группа немедленного реагирования незамедлительно передала ориентировку на автомобиль в Центр оперативного управления, а сами продолжили движение по своему заданию.