Пассажирка автобуса получила сотрясение головного мозга

А на улице Пермякова, 52 Toyota сбила велосипедиста. Это случилось на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобилист проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а велосипедист ехал по пешеходному переходу, тогда как должен был спешиться и перевести велосипед пешком. 25-летний велосипедист получил ушибы и ссадины.