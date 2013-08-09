Пассажирка автобуса получила сотрясение головного мозга

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 62-летняя пассажирка упала в салоне маршрутного автобуса. Это случилось в Тюмени, на перекрестке улиц Таймырской и Малыгина. У пострадавшей сотрясение головного мозга, сотрудники ГИБДД выясняют, кто находился за рулем автобуса.
В восьмом часу вечера на пересечении улиц Домостроителей и Губкина столкнулись ВАЗ-21041 и скутер. Предварительно, водитель автомобиля нарушил очередность проезда перекрестка, не пропустив скутериста. 39-летний водитель скутера получил перелом ребер и ушиб грудной клетки.
А на улице Пермякова, 52 Toyota сбила велосипедиста. Это случилось на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобилист проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а велосипедист ехал по пешеходному переходу, тогда как должен был спешиться и перевести велосипед пешком. 25-летний велосипедист получил ушибы и ссадины.
На 210 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в восьмом часу вечера столкнулись Toyota и ВАЗ-21074. Водитель иномарки из ХМАО не справился с управлением автомобиля, пострадали двое молодых людей из «Жигулей». У 22-летнего водителя перелом бедра, 20-летний пассажир получил черепно-мозговую травму.
В Тобольске водитель ГАЗ-33021 не справился с управлением автомобиля и проехал по стопе 10-летнего пешехода. Это случилось в 4 микрорайоне города. У мальчика перелом пальца на ноге.
В Голышманово пострадала 38-летняя женщина, которую сбил автомобиль BMW. Водитель иномарки права управления автомобилем не имеет, навыков вождения, как оказалось, тоже. Женщина получила травму головы.