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Пассажирка автобуса получила сотрясение головного мозга

9 августа 2013, 09:15
Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло 8 августа на дорогах региона, в них пострадали семь человек.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 62-летняя пассажирка упала в салоне маршрутного автобуса. Это случилось в Тюмени, на перекрестке улиц Таймырской и Малыгина. У пострадавшей сотрясение головного мозга, сотрудники ГИБДД выясняют, кто находился за рулем автобуса.

В восьмом часу вечера на пересечении улиц Домостроителей и Губкина столкнулись ВАЗ-21041 и скутер. Предварительно, водитель автомобиля нарушил очередность проезда перекрестка, не пропустив скутериста. 39-летний водитель скутера получил перелом ребер и ушиб грудной клетки.

А на улице Пермякова, 52 Toyota сбила велосипедиста. Это случилось на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобилист проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а велосипедист ехал по пешеходному переходу, тогда как должен был спешиться и перевести велосипед пешком. 25-летний велосипедист получил ушибы и ссадины.

На 210 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в восьмом часу вечера столкнулись Toyota и ВАЗ-21074. Водитель иномарки из ХМАО не справился с управлением автомобиля, пострадали двое молодых людей из «Жигулей». У 22-летнего водителя перелом бедра, 20-летний пассажир получил черепно-мозговую травму.

В Тобольске водитель ГАЗ-33021 не справился с управлением автомобиля и проехал по стопе 10-летнего пешехода. Это случилось в 4 микрорайоне города. У мальчика перелом пальца на ноге.

В Голышманово пострадала 38-летняя женщина, которую сбил автомобиль BMW. Водитель иномарки права управления автомобилем не имеет, навыков вождения, как оказалось, тоже. Женщина получила травму головы.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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