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Напился и угнал машину, а зачем — не знает

9 августа 2013, 14:52
На днях в вечернее время в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106. На месте в ходе работы следственно-оперативной группы были установлены обстоятельства произошедшего.
Сюжет
Тюмень

Проходя по улице Станционной, молодой человек обратил внимание на автомобиль, окно в котором было не до конца закрыто. Пользуясь тем, что на улице никого нет, мужчина, открыл окно, проник в салон, с помощью замыкания проводов завел авто и совершил угон. Буквально через несколько минут злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени. После происшествия правонарушитель немедленно скрылся с места. Потерпевший о пропаже транспорта узнал несколькими часами позднее.

Данных о подозреваемом у заявителя не было, что, естественно, осложняло работу сотрудников полиции. Однако в ходе грамотно организованных и проведенных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний нигде официально не трудоустроенный житель областного центра. Ранее мужчина судим не был.

Правонарушитель сознался в содеянном и пояснил, что плохо помнит обстоятельства, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время автомобиль возвращен владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166, то есть «неправомерное завладение транспортным средством».

Сотрудники полиции напоминают о необходимости оборудования личного автотранспорта противоугонной сигнализацией. При возможности ставить автомобили на платные охраняемые стоянки. К сожалению, в состоянии алкогольного опьянения люди не всегда задумываются о последствиях своих действий. Угнанный автомобиль под управлением нетрезвого человека становится средством еще большей повышенной опасности.

Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.

#Новости#Угоны машин#Тюмень#УМВД#Транспорт#Olga#Общество
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