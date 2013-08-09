Напился и угнал машину, а зачем — не знает

Проходя по улице Станционной, молодой человек обратил внимание на автомобиль, окно в котором было не до конца закрыто. Пользуясь тем, что на улице никого нет, мужчина, открыл окно, проник в салон, с помощью замыкания проводов завел авто и совершил угон. Буквально через несколько минут злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени. После происшествия правонарушитель немедленно скрылся с места. Потерпевший о пропаже транспорта узнал несколькими часами позднее.