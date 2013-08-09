Куда сходить в Тюмени в выходные: 10 — 11 августа

Проводить лето в нашем городе совсем не скучно — каждые выходные в Тюмени проводится с десяток самых разных мероприятий, и эти суббота и воскресенье не станут исключением. Какие развлечения приготовили для жителей Тюмени, читайте в традиционном обзоре NashGorod.ru.
День физкультурника
10 августа в России отмечают День физкультурника. В связи со спортивными мероприятиями в этот день с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта: на улице Республики на участке от Перекопской до Ямской, улице Ленина на участке от Музея до Перекопской, улице Луначарского от Казанской до Ленина, улице Ямской от Коммунистической до Казанской.
Открытие спортивных мероприятий, которых в этом году необычно много, начнется в 10:30. На Туре состоится фестиваль водных видов спорта, начало в 11 часов. В рамках фестиваля состоятся соревнования по гребному слалому, шоу пиротехники. Украшением станет корабль в виде динозавра. В рамках фестиваля пройдет парад яхт.
Около 600 спортсменов примут участие в соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Центральная площадка соревнований будет организована в районе улицы Ленина, у домов со 2 по 6. Не менее значимое спортивное событие, которое традиционно проводится в рамках празднования Дня физкультурника — Всероссийская велогонка на призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Усламина. Соревнования пройдут в районе краеведческого музея и Тюменского государственного архитектурно-строительного университета 10 августа с 10 до 14 часов.
Впервые в Тюмени в рамках Дня физкультурника в 11 часов состоится фестиваль по картингу (от улицы Перекопской до Исторической площади). С 11 до 13 часов жители Тюмени могут посетить выставку технического творчества, организованную на месте проведения фестиваля. В 11 часов стартует конкурс на правильное и мобильное прохождение трассы, в котором примут участие 15 человек. В 12 часов состоятся показательные выступления по картингу.
Около 20 крупных тюменских фитнес-клубов примут участие в фестивале фитнеса, который пройдет в субботу. С 11 часов на стадионе «Геолог» можно будет пройти фитнес-тестирование, получить консультацию специалистов по тренировочному процессу, диете и спортивному питанию. Также гостям фестиваля подготовили мастер-классы по функциональной силовой тренировке, велоаэробике, йоге, капоэйре, детскому фитнесу. Среди участников праздника будут разыграны разовые абонементы от фитнес-клубов на посещение занятий.
В 12 часов от стадиона «Геолог» стартует группа любителей скандинавской ходьбы на дистанцию 10 км в составе спорторганизаторов, приверженцев здорового образа жизни, участников фестиваля и всех желающих.
На Тюменском Арбате «Содружество» (сквер Немцова) в честь Дня физкультурника пройдут веселые старты, спортивные игры для всей семьи и закаляющие обливания. Самые спортивные родители и детишки поучаствуют в соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!». Призеров наградят подарочными сертификатами на посещение семейного фитнес-центра «ЮниСпорт». На сцене гости увидят выступления людей, которые уже достигли немалых результатов в спортивной жизни — тюменских атлетов. Начало в 14 часов.
Концерты
Тюменские организаторы рок-концертов команда Yes! Rock! 9 августа празднует 4-летие в клубе Rocketa (Мурманская, 35). В течение этого времени они радуют тюменцев интересными концертами: Yes! Rock! Организовали выступления в нашем городе Jane air, «Слот», «7 раса», Stigmata и других. На празднике выступят The Black Pills, Daybreak, Shaggy Wall, Bad news. Вход — 150 рублей.
10 августа пройдет концерт в память солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Тюменские группы Forester, ЧерноКнижник, Bad news, «Post Scriptum…" и Роман Гореликов исполнят каверы на песни группы: «Проклятый старый дом», «Медведь», «Камнем по голове», «Христова невеста» и многие другие. Он состоится в клубе «Байконур» (Ленина, 4) в субботу, начало в 18 часов. Билеты — 50–100 рублей.
Мастер-классы
Серия мастер-классов Натальи Шургановой «Contemporary dance. Репертуар» проходит в Тюмени 9, 10 и 11 августа в творческом объединении «ЕМКО» (Молодежная, 74, стр. 4). Ключевые темы — работа с пространством, лексикой, вариативностью движения, способом его наполнения и модификацией относительно музыкального материала. Участники научатся смещать музыкальные акценты и варьировать, отталкиваясь от своего тела, выученные комбинации. Занятия рассчитаны на людей, имеющих, хотя бы минимальную, танцевальную базу. Начало классов в субботу и воскресенье — в 18 и в 19:30. Стоимость участия — 800 — 3000 рублей. Подробности в группе http://vk.com/mk_contemp.
Бесплатные мастер-классы по изготовлению браслетов Шамбала пройдут в торгово-развлекательном центре «Фаворит» 10 и 11 августа в 13 часов. Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по телефону (3452) 383–505. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Мастер-класс для дам по изготовлению традиционной куклы-берегини Крупенички (Зернушки) пройдет в парке 65-летия Победы (зона отдыха Заречных микрорайонов) в воскресенье, в 15 часов. Встреча бесплатная, но с собой желательно захватить пледы и материалы для изготовления куклы (полотенце или салфетка кухонная). Подробности — http://vk.com/event56789690
Бразильской самбе и африканским танцам научат тюменских танцоров на мастер-классе от Татьяны Тихоновой, который состоится в танцевальной студии Geometria (Холодильная, 124) 10 и 11 августа с 14 до 18 часов. Стоимость — 750 — 2400 рублей.
Выставки
Выставка работ тюменских художников, посвященная одному цвету — синему — откроется в простобаре «Еда» 10 августа в 19 часов. Она носит название «Синий только синий». На выставке будут представлены более 20 произведений тюменских авторов, среди которых Катерина Чикирева, Евгения Тен, Мария Мощенская. Помимо этого, в день открытия посетители смогут посмотреть видео-арт разных стран и услышать синюю музыку от музыканта III†VA МYTЛНТФЛНK из города Анапа.
Разное
Аниме-ярмарка пройдет 11 августа с 14 до 16 часов в «Строителе» (Республики, 179). «Будет очень много тетрадей, дневников, пеналов, сумок и рюкзаков», — пишут организаторы.
Отправиться на сити-квест в поисках короны Российской империи, которая пропала с выставки «Романовы и Сибирь», приглашают тюменцев 10 августа. Квест пройдет в тюменских музеях с 9:30 до 16:30. Регистрация по телефону 46-27-41 обязательна.
На парковке у торгового комплекса «Орион» (Федюнинского, 43) 10 августа пройдет автокинотеатр под открытым небом. На огромном экране будут демонстрировать экшн «Хенкок». Начало в 21 час.
Организаторы живых квестов в Тюмени в эти выходные представляют премьеру — «Город сталкеров». Это сюжетная ролевая игра, где действие происходит в наши дни в России. Стоимость участия — 700р. Продолжительность игры — 4,5 часа. Квест пройдет в Затюменском парке 11 августа, начало в 14 часов. Более подробная информация — http://vk.com/event55569285
Всех желающих прыгнуть с моста на веревке ждут 11 августа с 12 до 21 часа под мостом по улице Профсоюзной. «Мы очень внимательно относимся к вашей безопасности и используем только сертифицированное оборудование. Все системы дублируются», — пишут организаторы. Первый прыжок — 500 рублей, следующие — 400 рублей. С собой нужно принести паспорт, роуп-джамперу должно быть больше 18 лет. Подробности — http://vk.com/event47653616.
Показать свои таланты, почитать свои и чужие творения, песни, стихотворения и прозу можно будет на вечере «Пощечина общественному вкусу», который состоится в time-cafe «Кроличья нора» (Республики, 160/1) в субботу с 19 до 21 часа. Оплачивается только время, проведенное в кафе.
День строителя предлагает отпраздновать ресторан Kolbas Barabas (Республики, 90) 10 августа в 22 часа. В программе озорные малярщицы, колбасный кровельщик, селедка в обоях и задорные стремянки. Отчаянный прораб — Ян Савич.
Возле Выставочного зала 11 августа в 12 часов стартует День ретривера. Организатор — тюменский областной кинологический клуб «Союз» — приглашает тех, кто любит и ценит эту породу и кто является счастливым владельцем ретривера. Здесь пройдет племенной смотр пород лабрадор, голден и других ретриверов.