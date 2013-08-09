Куда сходить в Тюмени в выходные: 10 — 11 августа

10 августа в России отмечают День физкультурника. В связи со спортивными мероприятиями в этот день с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта: на улице Республики на участке от Перекопской до Ямской, улице Ленина на участке от Музея до Перекопской, улице Луначарского от Казанской до Ленина, улице Ямской от Коммунистической до Казанской.