Куда сходить в Тюмени в выходные: 10 — 11 августа

Тюменские организаторы рок-концертов команда Yes! Rock! 9 августа празднует 4-летие в клубе Rocketa (Мурманская, 35). В течение этого времени они радуют тюменцев интересными концертами: Yes! Rock! Организовали выступления в нашем городе Jane air, «Слот», «7 раса», Stigmata и других. На празднике выступят The Black Pills, Daybreak, Shaggy Wall, Bad news. Вход — 150 рублей.