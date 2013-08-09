Экс-полицейский получил взятку от директора масложирового комбината

«С поличным при получении 500 тысяч рублей сотрудниками ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ УМВД по Тюменской области задержан бывший заместитель начальника областного УЭБиПК. Путем обмана и злоупотребления доверием он получил от директора ООО „Масложировой комбинат“ незаконное вознаграждение за содействие в уклонении от уголовной ответственности по ранее выявленным сотрудниками полиции фактам нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При досмотре принадлежащей задержанному автомашины оперативники обнаружили и изъяли еще 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба главного управления собственной безопасности МВД России.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области уточнили, что экс-полицейского задержали с поличным на этой неделе. Уволен же он был еще в феврале текущего года. Собранные сотрудниками подразделений собственной безопасности материалы переданы в Следственное управление УМВД России по Тюменской области для принятия процессуального решения.
Отметим, что тюменское предприятие ООО «Масложировой комбинат» этим летом уже упоминалось в криминальных новостях. Одна из организаций занималась поставками некачественного сливочного масла на территорию нескольких крупных городов Западной Сибири. В полиции тогда отказались комментировать, что за масло оказалось некачественным, но на видеозаписи видно, что было изъято «Масло крестьянское», которое упаковывает и реализует ООО «Масложировой комбинат», г. Тюмень. Однако официального подтверждения того, что данная информация как-то связана с получением взятки экс-полицейским, нет.
Бывший сотрудник областного УЭБиПК — не первый тюменский полицейский, задержанный за взятку в последние пару месяцев. Резонанс вызвало уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Беседина. Командир полка ДПС Тюмени был уличен в получении взятки в сумме более 1 миллиона рублей от одного из своих подчиненных. Обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД тогда подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Чтобы проверить информацию сотрудников ДПС, в Тюмень приезжала комиссия из МВД РФ. Кроме того, в конце июля были задержаны два сотрудника вневедомственной охраны, которые предложили подозреваемым избежать уголовной ответственности за вознаграждение.
Главное управление собственной безопасности МВД России призывает граждан обращаться с информацией о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов по телефону «горячей линии» МВД России (495) 667-74-47 либо аналогичным номерам телефонов территориальных органов МВД России.