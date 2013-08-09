Экс-полицейский получил взятку от директора масложирового комбината

Отметим, что тюменское предприятие ООО «Масложировой комбинат» этим летом уже упоминалось в криминальных новостях. Одна из организаций занималась поставками некачественного сливочного масла на территорию нескольких крупных городов Западной Сибири. В полиции тогда отказались комментировать, что за масло оказалось некачественным, но на видеозаписи видно, что было изъято «Масло крестьянское», которое упаковывает и реализует ООО «Масложировой комбинат», г. Тюмень. Однако официального подтверждения того, что данная информация как-то связана с получением взятки экс-полицейским, нет.