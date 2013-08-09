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Число изнасилований в регионе выросло в 2,5 раза

9 августа 2013, 12:43
В Тюменской области выросло число преступлений против половой неприкосновенности. В первом полугодии 2013 года произошло 71 изнасилование, что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, число насильственных действий сексуального характера также увеличилось — с 36 случае до 72.
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Тюмень

Увеличилось и число убийств — на 18%, с 61 преступления в прошлом году до 72 в нынешнем. Практически все убийства произошли на бытовой почве. Порядка 73% убийств совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти 55% — ранее судимыми людьми.

Такие данные приводит пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Эти и другие цифры обсуждались на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона под председательством прокурора Тюменской области Владимира Владимирова. Что касается увеличения количества изнасилований и убийств, то данная проблема, как отмечается на сайте прокуратуры, требует внесения корректив в работу правоохранительных органов и субъектов профилактики правонарушений.

Есть и более приятная статистика. В результате мер, принятых силовыми структурами, в первом полугодии текущего года удалось на 53% снизить число преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом все преступления данной квалификации раскрыты. Высока и раскрываемость убийств — 91,3%.

«По итогам совещания руководителями правоохранительных органов выработан комплекс дополнительных организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию тяжким насильственным преступлениям против личности и половой неприкосновенности», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

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