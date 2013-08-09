Число изнасилований в регионе выросло в 2,5 раза

В Тюменской области выросло число преступлений против половой неприкосновенности. В первом полугодии 2013 года произошло 71 изнасилование, что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, число насильственных действий сексуального характера также увеличилось — с 36 случае до 72.

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