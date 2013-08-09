70 водителей ежедневно штрафуют за езду без детского автокресла

В свою очередь сотрудники ГИБДД проводят обследование улично-дорожной сети по поступившим сигналам, а также комплексное обследование дорожных условий у образовательных учреждений области перед учебным годом. Обследованы дороги у 280 школ и 145 детских садов. По результатам выписано 27 предписаний должностным лицам организаций, отвечающих за содержание улиц и дорог, 3 должностных лица привлечены к ответственности, в органы исполнительной власти направлены 2 представления, в органы прокуратуры 4 информационных письма. Дорожными службами устранено 53 выявленных недостатка у школ и 44 у детских садов.