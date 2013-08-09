70 водителей ежедневно штрафуют за езду без детского автокресла

Особенно много сообщений поступило об организации движения, строительстве тротуаров и пешеходных дорожек в районе школы № 63 и гимназии № 49, где в настоящее время идет реконструкция дороги, отмечают в пресс-службе ГИБДД. Все сообщения, поступившие на «горячую линию», направлены в администрацию города.
В свою очередь сотрудники ГИБДД проводят обследование улично-дорожной сети по поступившим сигналам, а также комплексное обследование дорожных условий у образовательных учреждений области перед учебным годом. Обследованы дороги у 280 школ и 145 детских садов. По результатам выписано 27 предписаний должностным лицам организаций, отвечающих за содержание улиц и дорог, 3 должностных лица привлечены к ответственности, в органы исполнительной власти направлены 2 представления, в органы прокуратуры 4 информационных письма. Дорожными службами устранено 53 выявленных недостатка у школ и 44 у детских садов.
Работа «горячей линии» продолжается. Вы можете сообщить свои пожелания по организации дорожного движения в местах расположения школ и детских учреждений по телефонам: 794–551, 794–595 либо на e-mail: [email protected]. ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях не только родителей школьников, но и общественные организации.
Также в Тюмени завершено профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!», проводимое полком ДПС ГИБДД с 5 по 8 августа. Инспекторы полка во время несения службы уделяли особое внимание выявлению нарушений, связанных с правилами перевозки детей-пассажиров. В утренние часы осуществлялось дежурство нарядов ДПС у детских садов, куда родители массово привозят маленьких пассажиров, в местах массового скопления людей (сквер Комсомольский, Цветной бульвар) проводились разъяснительные работы со взрослым населением о правилах перевозки детей-пассажиров с распространением листовок профилактической направленности.
Ежедневно сотрудники ДПС выявляют около 70 водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Всего с 1 января по июль текущего года на дорогах города привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей — 13 516 водителей. За период проведения данного мероприятия сотрудники полка ДПС привлекли к административной ответственности по ст. 12.23 ч.1 КоАП РФ 252 водителя.