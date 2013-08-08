Знаменитая «Травиата» — на киноэкране

На экранах «Синема Парк DeLUXE» продолжают показывать спектакли театров с мировой известностью. В следующий вторник в рамках «Летнего театрального фестиваля» нам представят «Травиату» Джузеппе Верди.
Одна из величайших поющих актрис мира Натали Дессэй исполняет партию падшей женщины Виолетты, которая жертвует своим последним шансом на любовь. Мэтью Поленцани станет ее партнером в роли юноши из хорошей семьи Альфреда, который ради Виолетты готов рискнуть всем. Дмитрий Хворостовский споет отца Альфреда, Жоржа Жермона, не одобряющего образ жизни Виолетты, но тронутого ее участью.
Главный дирижер «Метрополитан Опера» Фабио Луизи проведет за пультом эту романтическую трагедию Верди, поставленную Вилли Деккером. Его режиссерское решение очень театрально и эффектно, достаточно сказать о цветовом контрасте черных костюмов, в которые одеты все, и единственного ярко-красного платья Виолетты, или о вездесущих часах, отсчитывающих оставшиеся часы жизни Виолетты. Не случайно премьера этой постановки в Мет в 2010 стала настоящим «гвоздем сезона».
Продолжительность приблизительно 160 минут.
Исполняется на итальянском языке.
Открыты продажи и бронирование билетов: http://booking.www.cinemapark.ru/start/4/160438/
Цена билета — 600 рублей.
СИНЕМА ПАРК DeLUXE, М. Горького, 70 ТРЦ «Гудвин»
8-800-7-000-111