Знаменитая «Травиата» — на киноэкране

Главный дирижер «Метрополитан Опера» Фабио Луизи проведет за пультом эту романтическую трагедию Верди, поставленную Вилли Деккером. Его режиссерское решение очень театрально и эффектно, достаточно сказать о цветовом контрасте черных костюмов, в которые одеты все, и единственного ярко-красного платья Виолетты, или о вездесущих часах, отсчитывающих оставшиеся часы жизни Виолетты. Не случайно премьера этой постановки в Мет в 2010 стала настоящим «гвоздем сезона».